République centrafricaine

Plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë

Parmi ces personnes, près de 1,7 million (27% de la population) sont classées en situation de crise (phase 3) du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), et plus de 480.000 autres (7% de la population) en insécurité alimentaire d'urgence (phase 4 de l'IPC). Selon la dernière enquête de l'IPC, concernant la période d'avril à août 2025, la population en phase 3 de l'IPC (crise) a connu une légère baisse d'environ 76.000 personnes par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le même temps, la population en phase 4 de l'IPC (urgence) a légèrement augmenté passant de 430.000 à 480.000 personnes. Malgré une légère amélioration de la sécurité alimentaire des populations, 80 zones analysées sur 85 sont classées en situation de crise (phase 3 de l'IPC). Cela démontre que la situation alimentaire reste "préoccupante" à cause des irrégularités des pluies, l'insécurité lors de la période des cultures, le faible accès aux semences, l'infestation des cultures et la tendance haussière des prix de certaines denrées alimentaire de base.

