Des panaches de fumée aperçus à Caracas, la capitale du Venezuela

Des avions volant à basse altitude et des panaches de fumée ont été aperçus samedi matin 3 janvier à Caracas, la capitale du Venezuela, après de fortes explosions.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des photos et des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux montrant de la fumée s'élevant de plusieurs endroits de Caracas, ainsi que des habitants fuyant dans les rues.

Certaines zones de la ville, notamment une base militaire, aurait connu de brèves coupures de courant.

L'authenticité de ces informations n'a pas pu être immédiatement vérifiée.

Xinhua/VNA/CVN