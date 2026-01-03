icon search
Des panaches de fumée aperçus à Caracas, la capitale du Venezuela

Des avions volant à basse altitude et des panaches de fumée ont été aperçus samedi matin 3 janvier à Caracas, la capitale du Venezuela, après de fortes explosions.

>> Le chef de l'ONU fait part de ses inquiétudes face à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela

>> Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela

>> Les forces américaines saisissent un deuxième pétrolier au large du Venezuela

Des passants dans une rue de Caracas, au Venezuela, le 31 décembre 2025.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des photos et des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux montrant de la fumée s'élevant de plusieurs endroits de Caracas, ainsi que des habitants fuyant dans les rues.

Certaines zones de la ville, notamment une base militaire, aurait connu de brèves coupures de courant.

L'authenticité de ces informations n'a pas pu être immédiatement vérifiée.

Xinhua/VNA/CVN

