Lutte contre le trafic de drogue : le président vénézuélien dit être prêt à dialoguer avec les États-Unis

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré jeudi 1 er janvier lors d'une émission télévisée qu'il était prêt si Washington souhaitait entamer des négociations sérieuses en vue d'un accord pour lutter contre le trafic de drogue.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Nicolas Maduro a estimé que de nombreuses personnes, même aux États-Unis, ne croyaient pas au discours sur la fabrication de drogue au Venezuela, soulignant que les deux pays devaient avoir un dialogue sérieux basé sur les faits.

M. Maduro a également dit que le Venezuela accepterait à tout moment des investissements américains, tels que ceux de la compagnie pétrolière américaine Chevron, si les États-Unis avaient besoin du pétrole vénézuélien.

La vice-présidente vénézuélienne et ministre du Pétrole, Delcy Rodriguez, avait confirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux en décembre dernier qu'un pétrolier de Chevron transportant du brut avait légalement quitté le Venezuela pour les États-Unis.

Ces derniers mois, les États-Unis ont maintenu une présence militaire importante dans les Caraïbes, principalement au large des côtes vénézuéliennes, sous prétexte de "lutter contre le trafic de drogue", une affirmation que le Venezuela a dénoncée comme une tentative à peine voilée de renverser son gouvernement.

Les forces américaines ont coulé une trentaine de "navires de trafic de drogue" dans les Caraïbes et dans le Pacifique Est, causant la mort de plus de 100 personnes.

Xinhua/VNA/CVN