Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge ses missions en Haïti et au Yémen

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté lundi 14 juillet deux résolutions distinctes visant à prolonger le mandat des missions de l'ONU en Haïti et au Yémen.

La Résolution 2785 prolonge le mandat du Bureau intégré des Nations unies en Haïti de six mois et demi, soit jusqu'au 31 janvier 2026. Elle souligne l'intention du Conseil d'examiner les recommandations de février 2025 du secrétaire général de l'ONU sur les différentes options disponibles pour le rôle des Nations unies en Haïti, dont notamment la création d'un bureau d'appui des Nations unies visant à fournir un soutien logistique et opérationnel à la force de police multinationale en Haïti.

La Résolution 2786 prolonge quant à elle de six mois et demi le mandat de la Mission des Nations unies en appui à l'Accord sur Hodeïdah (MINUAAH), soit jusqu'au 28 janvier 2026. La résolution exprime la volonté du conseil d'examiner l'ensemble des options possibles pour le mandat de la MINUAH, avec notamment une évaluation de la viabilité future et des modalités de fin de la mission.

Elle demande au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres de présenter au Conseil de sécurité une nouvelle évaluation de la MINUAH d'ici le 28 novembre 2025. Les deux résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

