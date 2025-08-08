Le cabinet de sécurité israélien approuve le plan de prise de contrôle de la ville de Gaza

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, a annoncé vendredi 8 août le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

Israël a l'intention de prendre le contrôle de toute l'enclave afin "d'assurer notre sécurité, d'éliminer le Hamas et de permettre à la population de se libérer de Gaza", a déclaré M. Netanyahu jeudi 7 août dans un entretien accordé à la chaîne américaine Fox News avant la réunion du cabinet de sécurité.

"Nous ne voulons pas la garder. Nous voulons disposer d'un périmètre de sécurité. Nous voulons la remettre aux forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer tout en offrant une vie correcte aux Gazaouis", a-t-il indiqué.

En réponse, le Hamas a affirmé dans un communiqué que les déclarations de M. Netanyahu représentaient "un revirement clair du cours des négociations" et révélaient "les véritables motivations derrière son retrait du dernier cycle (de pourparlers)".

Au moins 9.752 Palestiniens ont été tués et 40.004 autres blessés depuis qu'Israël a renouvelé ses frappes intensives sur Gaza le 18 mars, portant le nombre total de morts depuis octobre 2023 à 61.258 et celui de blessés à 152.045, ont signalé jeudi 7 août les autorités sanitaires de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN