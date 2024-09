Une délégation vietnamienne travaille avec l'AmCham EU

>> Opportunités pour les entreprises de connecter des groupes industriels et énergétiques américains

>> Le Vietnam prêt à surfer sur la vague d’investissements américains

>> Un grand projet contribuera à repositionner l'industrie de l'élevage

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de la séance de travail, Lê Dinh Ba, ministre conseiller et chef adjoint de la Mission vietnamienne auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a affirmé la politique constante du Vietnam en faveur du système commercial multilatéral, avec l'OMC comme noyau. Il a souligné la volonté de protéger les principes fondamentaux de l'OMC, en particulier le commerce équitable pour les membres en développement dans la période actuelle.

Dans cet esprit, le Vietnam se coordonne activement avec d'autres membres de l'OMC pour promouvoir sa réforme, notamment en rétablissant le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, en s'adaptant aux exigences commerciales durables et pour maintenir la compétitivité des membres en développement de l'OMC, y compris le Vietnam, dans l’accès aux marchés des membres développés.

La délégation de l'AmCham UE était dirigée par Mme Micol Bertolini, réunissant des représentants de grandes entreprises telles qu'Amazon, Philip Morris International, British American Tobacco et la société Jones Day.

L'AmCham EU a partagé des informations sur le grand intérêt des sociétés multinationales américaines pour l'OMC et a affirmé l'importance de cette organisation dans le maintien d'un environnement commercial stable et fluide, en créant la confiance pour le secteur privé dans l'expansion des investissements et du commerce.

L'AmCham EU a exprimé son accord avec l’option et les priorités du Vietnam concernant les activités de l'OMC. Elle a également partagé des informations sur la méthode de mobilisation et a exprimé sa volonté de se coordonner avec le Vietnam dans les cas où les deux parties partagent les mêmes intérêts.

VNA/CVN