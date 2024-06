Hausse des importations de matières premières

En mai 2024, la balance commerciale du Vietnam est redevenue déficitaire, avec 88,8% des importations constituées de matières premières essentielles. Les experts considèrent cela comme un signe positif indiquant une reprise progressive de l’activité économique, ce qui augure de bonnes perspectives de croissance pour l’industrie et le commerce extérieur au second semestre de 2024.

>> La presse internationale complimente le redressement économique du Vietnam

>> Des pistes pour répondre au risque croissant d’une récession mondiale

>> Une forte reprise économique attendue au 4e trimestre

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (VITAS), les activités d’exportation et d’importation de textiles et de vêtements en mai et au cours des cinq premiers mois de 2024 ont montré des signes positifs, de nombreuses entreprises ayant reçu des commandes jusqu’à la fin du troisième trimestre, voire jusqu’à la fin de l’année 2024.

En mai, la valeur des importations de coton, de tissu, de fil et d’autres matières premières pour la production textile et vestimentaire a augmenté de 14,32% par rapport à avril 2024. Au total, sur les cinq premiers mois de 2024, les importations de ces matières premières ont augmenté de 15,34% par rapport à la même période en 2023.

Reprise de la production et des affaires

Cette augmentation, dans le contexte de reprise de la production et des affaires, a contribué à la hausse des exportations du secteur du textile-habillement. Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, le secteur du textile-habillement a enregistré une croissance des exportations de 6,3% au cours des cinq premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2023.

Ce phénomène ne concerne pas uniquement le secteur textile. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les importations de nombreux groupes de matières premières essentielles pour la production ont également augmenté de manière significative.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les machines, équipements, pièces détachées et matières premières nécessaires à la production intérieure représentaient 88,8% du total des importations au cours des cinq premiers mois de 2024. La valeur totale des importations de ces marchandises a atteint 132,16 milliards d'USD, soit une hausse de 19,8% par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les importations d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants ont atteint 40,25 milliards d'USD, soit une hausse de 27,3%.

Les importations de machines, équipements et pièces détachées se sont élevées à 18,5 milliards d'USD, soit une hausse de 15,4%. Par ailleurs, les importations d’acier ont augmenté de 28,3%, celles de fils et câbles électriques de 25,6%, de matières plastiques de 17,3%, et de tissus de 13,3%.

La valeur des importations de marchandises en mai 2024 a été estimée à 33,81 milliards de dollars, soit une hausse de 12,8% par rapport au mois précédent, tandis que la valeur des exportations s’élevait à 32,81 milliards d'USD, soit une hausse de 5,7%, entraînant un déficit commercial d’un milliard de dollars. C’est la première fois que la balance commerciale du pays est déficitaire après deux années consécutives d’excédent commercial.

Photo : VNA/CVN

Sur les cinq premiers mois de 2024, la valeur totale des importations de marchandises a été estimée à 148,76 milliards d'USD, soit une hausse de 18,2% en glissement annuel. Ainsi, le pays a bénéficié d’un excédent commercial de 8,01 milliards d'USD.

Possibilité d’atteindre les objectifs fixés

Les experts estiment que l’excédent commercial du Vietnam a été assez stable ces dernières années, ce qui rend un déficit mensuel peu préoccupant. De plus, l’augmentation actuelle des importations peut être considérée comme une anticipation de la croissance future des exportations et de la consommation intérieure.

Nguyên Câm Trang, directrice adjointe de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, a vu dans l’augmentation des exportations et des importations de marchandises en mai et au cours des cinq premiers mois de 2024 ainsi que des indices de gestion des achats (PMI) et de production industrielle (IIP), une reprise remarquable de l’activité économique.

Les importations de marchandises et de matières premières du secteur économique domestique avaient atteint 54,95 milliards d'USD, soit une hausse de 24,2%, tandis que celles du secteur à capitaux étrangers ont atteint 93,81 milliards d'USD, soit une hausse de 14,9%. Cela montre que la "santé" des entreprises s’est améliorée en 2024 après une année 2023 difficile, a-t-elle indiqué.

Nguyên Thuong Lang, professeur associé à l’Université d’économie nationale, a souligné que la croissance plus rapide des importations des entreprises domestiques était un signe d’expansion de leurs capacités de production et d’amélioration de la compétitivité. L’augmentation des importations et de la production devrait également créer des emplois et mobiliser d’autres ressources pour soutenir la reprise économique.

NDEL/VNA/CVN