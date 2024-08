AN : questions-réponses sur la culture, le tourisme, l’agriculture, et le commerce

Lors de la séance de questions-réponses de la 36 e session de la Comité permanent de l'Assemblée nationale, qui a lieu le 21 août à Hanoï, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné la complémentarité entre les secteurs du tourisme et de la culture, et exhorté de développer des produits imprégnés d'identité culturelle nationale.

Le ministre Nguyên Van Hùng a déclaré encourager les localités à développer les produits touristiques typiques, professionnels et compétitifs ainsi que promouvoir le développement du tourisme nocturne.

En ce qui concerne les industries culturelles, le ministre a déclaré se réjouir devant les contributions croissantes de ces industries au développement économique nationale.

Pour mettre en œuvre avec succès la stratégie de développement des industries culturelles dans le contexte actuel, le ministère continue de donner des conseils au gouvernement et de soumettre des propositions à l’Assemblée nationale pour compléter des politiques et lois en les matières, a-t-il indiqué.

Répondant à des questions sur la sécurité énergétique et la transition énergétique, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, le Vietnam devait modifier à la fois l’envergure et la structure des sources d’énergie en augmentant la part des énergies renouvelables et réduisant l’électricité d’origine fossile.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce donne des conseils au gouvernement pour atteindre l'objectif ci-dessus. Le Vietnam possède un potentiel en matière d'énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, a estimé le ministre Nguyên Hông Diên.

Toujours lors de la séance de questions au gouvernement du 21 août, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation sur l'agriculture raisonnée, d’améliorer la conscience des producteurs et entreprises pour protéger les droits des consommateurs nationaux et promouvoir l’image des produits agricoles vietnamiens sur le marché international.

