Nguyên Thi Thanh reçoit une délégation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

Affirmant que le Vietnam mettait en œuvre de manière cohérente une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, et une politique de défense dites des « 4 non », Nguyên Thi Thanh a déclaré que le Vietnam considérait la consolidation et le développement de ses relations de voisinage amical et de coopération intégrale avec la Chine comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang de sa politique étrangère.

Le Vietnam soutient constamment le fort développement de la Chine et la promotion de son rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde, a souligné Nguyên Thi Thanh.

Le Parti, l'État et l’AN du Vietnam créent des conditions favorables au renforcement des échanges d’amitié et de la coopération mutuellement bénéfique entre les ministères, agences et localités du Vietnam avec le Xinjiang, a-t-elle dit.

Elle a souhaité voir le Xinjiang augmenter ses importations de produits vietnamiens, en particulier de produits agricoles tropicaux.

Elle a appelé les deux parties à renforcer la connectivité en matière de logistique et de transport de marchandises, à encourager leurs entreprises à accroître leurs investissements, à créer des conditions favorables aux échanges entre les peuples, à promouvoir la coopération touristique, à ouvrir davantage de lignes aériennes, à renforcer la coopération culturelle et éducative...

De son côté, Zhang Zhu a indiqué que le but de sa visite était de promouvoir la coopération dans divers domaines, dont le développement des ressources humaines, l'éducation et la formation, ainsi que les nouvelles énergies.

Exprimant son fort accord avec les propositions de la vice-présidente de l'AN Nguyên Thi Thanh, il a exprimé le souhait de voir les deux parties continuer à coopérer dans les transports maritime, ferroviaire, routier et aérien, à promouvoir la coopération dans le tourisme, l'agriculture...

