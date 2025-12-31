Le chemin de l’apprentissage millénaire au cœur d’une exposition

L’exposition artistique "Dao hoc ngàn nam" (Le chemin de l'apprentissage millénaire) a été inaugurée le 30 décembre au Temple de la Littérature (Hanoï). L’événement artistique contribue à valoriser la tradition d’apprentissage studieuse des Vietnamiens à travers les siècles.

L'exposition artistique a été placée sous les auspices du Service de la culture et des sports de Hanoï et du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature. L'événement a réuni la participation de 10 artistes du groupe "Dâu xua van hiên" (Anciennes traces de la civilisation).

Le Temple de la Littérature a été construit en 1070 et est devenu la première université nationale en 1076, sous la dynastie des Lý (1010-1225). "Après près d'un millénaire d'histoire, cet endroit demeure toujours le symbole de l'apprentissage assidu, du respect des maîtres et de la valorisation de l'éducation", a affirmé Nguyên Van Tu, directeur adjoint du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature. Et d'ajouter que pour préserver et valoriser les valeurs du site historique et offrir ainsi des expériences uniques aux visiteurs, le centre organise régulièrement des activités culturelles et scientifiques dont l'exposition "Dao hoc ngàn nam".

Les artistes ont appliqué les méthodes de la pratique artistique contemporaine pour créer des œuvres qui sont en parfaite harmonie avec les valeurs architecturales, historiques et culturelles du Temple de la Littérature. Les œuvres sont réparties en deux thèmes principaux : Le chemin de l’apprentissage des ancêtres et Les fêtes du millénaire de Thang Long. Le premier présente des œuvres sur l’étude, les examens, la réussite académique, la relation maître-élève, les symboles des connaissances, de la culture, de l'éducation, ainsi que la contribution des lettrés au service du pays et du peuple… Le deuxième regroupe des œuvres sur les festivals emblématiques de la capitale, symboles de la vie spirituelle, de la prospérité et du bien-être des habitants.

Les visiteurs ont pu admirer l’installation À la lumière de la lampe du peintre Pham Hùng Anh qui s'inspire de la légende populaire des poissons qui se transforment en dragons. La légende est considérée comme un symbole du succès académique et de la reconnaissance des élèves.

L’installation de Nguyên Tuân Dung, La quintessence du chemin de l’apprentissage, contribue à promouvoir les efforts et la persévérance des élèves qui surmontent toutes les difficultés pour obtenir de bons résultats. L’installation de Nguyên Truong Giang, Maître - Élève, est une métaphore de la transmission des connaissances dans la tradition de l’apprentissage studieux des Vietnamiens.

L’installation Vât Câu de Vu Lê Tùng conduit les visiteurs à s’immerger dans l’ambiance d’une fête traditionnelle. La peinture Trace du temps de Nguyên Duc Hùng reflète la vie spirituelle des Vietnamiens. L’œuvre met également en lumière les espaces culturels du Temple de la Littérature. L’installation La porte du dragon de Phan Minh Bach exprime l'aspiration, la détermination et la volonté de surmonter les difficultés pour atteindre le succès dans les études et la carrière future des élèves.

Dans son installation Nuages flottants, fleurs épanouies, l’artiste Vu Xuân Dông utilise les motifs décoratifs typiques des Lý (nuages, chrysanthèmes et lotus) pour former des lampes. Ces lampes représentent encore le travail laborieux des élèves dans leurs études. Pour sa part, l’artiste Hà Pham s'est inspirée par l’ambiance joyeuse des fêtes du printemps où les villageois ont la chance de se rencontrer, de mieux comprendre l’histoire de leur village et de renforcer leur solidarité. Lê Thi Thanh a été impressionnée par les fêtes de Thang Long-Hanoï. Avec cette source d’inspiration, elle a créé l’installation Festivals de la capitale.

L’installation La danse Khuê Van de l’artiste Hô Si Tiên est inspirée de la constellation de Khuê, symbole des lettres, de la sagesse et du chemin de l’apprentissage dans la culture asiatique.

Texte et photos : Vân Anh/CVN