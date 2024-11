Le chef du PCV visite l'ambassade et rencontre la communauté du Vietnam en Malaisie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont visité l'ambassade du Vietnam et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie le 23 novembre.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a informé que plus de 30.000 ressortissants vietnamiens vivent, font des études et travaillent actuellement principalement dans la péninsule occidentale de la Malaisie, notamment dans les États de Kuala Lumpur, Penang, Johor et Ipoh. La communauté reste solidaire, travailleuse, adhérant aux lois vietnamiennes et malaisiennes tout en s'intégrant bien dans la société locale.

La présidente de l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam, Trân Thi Chang, a exprimé son espoir que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens continuent d'accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne d'outre-mer, notamment celle de Malaisie.

Elle a appelé à la création de davantage d'opportunités pour que les Vietnamiens puissent investir et contribuer au développement du Vietnam à l'ère de l'essor du pays. Elle a également appelé à la collaboration entre les autorités vietnamiennes et malaisiennes pour relever les défis auxquels sont confrontés les expatriés en Malaisie, notamment en veillant à ce que les conjoints vietnamiens bénéficient de droits comparables à ceux des citoyens malaisiens.

Faire reclasser les relations bilatérales au partenariat stratégique global

De son côté, Tô Lâm a déclaré qu'au cours de sa visite officielle en Malaisie, les deux pays ont convenu de faire reclasser leurs relations au partenariat stratégique global, ouvrant d'importantes opportunités de coopération au profit de leurs peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la connectivité économique régionales et mondiales.

Le chef du PCV a souligné que le Parti et l'État accordaient de l'importance aux communautés vietnamiennes d'outre-mer, y compris celles de Malaisie. Il a encouragé les expatriés en Malaisie à se conformer aux lois locales et aux contrats de travail, à préserver l’image positive du peuple vietnamien, à s’intégrer activement dans la société du pays d’accueil et à contribuer au développement du pays d’origine ainsi qu’aux relations bilatérales.

Le haut dirigeant vietnamien a également exhorté l’ambassade du Vietnam à prêter attention aux affaires de la communauté, à relever rapidement les défis liés à leur résidence, à leur travail, à leurs affaires et à leur éducation, à les aider à améliorer leur statut juridique et à encourager leur intégration et leurs contributions.

