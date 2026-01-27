Le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité et leur coopération intégrale

Le soir du 26 janvier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu un entretien téléphonique avec le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel a chaleureusement félicité le PCV pour le succès de l’organisation du XIVᵉ Congrès national, ainsi que le Comité central, le Bureau politique et le secrétaire général Tô Lâm pour leur élection aux postes de direction du nouveau mandat.

Il a salué les réalisations historiques obtenues par le PCV au cours de 40 années du Renouveau, lesquelles ont non seulement jeté des bases solides pour l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement, mais constituent également une expérience précieuse pour les réformes économiques actuellement menées à Cuba. Il a en outre exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à avancer résolument et à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 et 2045.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attache une grande importance aux relations d’amitié spéciales et exemplaires avec Cuba, et qu’il est prêt à faire tout ce qui est possible pour renforcer sans cesse la solidarité traditionnelle, élargir et améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale, pour le bénéfice des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans chaque région et dans le monde. Le Vietnam est prêt à échanger avec Cuba son expérience dans l’œuvre de Renouveau et dans l’édification du socialisme.

Photo : VNA/CVN

Miguel Diaz-Canel, a souligné que le Parti, l’État et le peuple cubains accordent une priorité absolue aux relations avec le Vietnam et sont résolus à resserrer et approfondir davantage la coopération intégrale entre les deux pays, sur la base des acquis des relations bilatérales ainsi que de la solidarité et des liens étroits entre les peuples des deux pays, posés par le leader Fidel Castro et le Président Hô Chi Minh.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits des progrès des relations bilatérales dans de nombreux domaines et des résultats de la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays. Ils ont convenus de charger les ministères et organismes compétents des deux parties de renforcer leur coordination afin de mettre en œuvre efficacement les mécanismes, plans et programmes de coopération bilatérale sur l’ensemble des canaux, à tous les niveaux et dans tous les domaines, en vue de développer des relations substantielles et durables.

VNA/CVN