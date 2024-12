Le PM salue les contributions de l’ambassadeur australien sortant aux liens bilatéraux

En recevant l’ambassadeur venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le chef du gouvernement a déclaré espérer que l’ambassadeur continuerait à soutenir les relations bilatérales dans divers domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude pour la coopération et le soutien de l’Australie au Vietnam au fil des ans, en particulier la fourniture de vaccins contre le COVID-19 et la formation des ressources humaines pendant les périodes difficiles.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien et le diplomate australien se sont réjouis des développements importants dans les relations entre le Vietnam et l’Australie au cours de l’année écoulée. Les deux pays ont érigé leurs relations en partenariat stratégique global, reflétant une confiance stratégique élevée et ouvrant d’importantes opportunités de coopération à l’avenir.

Les deux pays ont maintenu des visites et des contacts de haut niveau, organisé des mécanismes de dialogue entre les ministères et signé un programme d’action mettant en œuvre le partenariat stratégique global pour la période 2024-2027.

En novembre, le commerce bilatéral a atteint 13 milliards de dollars, en hausse de 2,9% par rapport à la même période de l’année dernière. En 2023, la valeur des échanges commerciaux était de 13,8 milliards de dollars. Fin août, l’Australie comptait 660 projets totalisant 1,05 milliard de dollars au Vietnam, se classant au 21e rang sur 149 pays et territoires investissant dans la nation d’Asie du Sud-Est.

Soulignant les résultats de la coopération des deux pays, notamment dans le commerce, l’investissement, la réponse au changement climatique et la transition énergétique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il pensait que le Vietnam et l’Australie avaient encore de la marge de développement dans les temps à venir.

Le Vietnam souhaite continuer à renforcer sa coopération et à apprendre de l’expérience de développement de l’Australie, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que les deux parties continuent de maintenir des visites et des rencontres de haut niveau par le biais de canaux et de promouvoir les échanges interpersonnels, le tourisme et la coopération éducative, ainsi que de développer l’Université RMIT au Vietnam. Il a appelé l’Australie à offrir davantage de bourses aux étudiants vietnamiens.

Soulignant que la coopération en matière de défense est un point positif dans les relations bilatérales, il a proposé d’approfondir davantage cette coopération par le biais de formations et d’échanges, de collaboration en matière de cybersécurité, de partenariat en matière de maintien de la paix et de coopération dans la gestion des conséquences de la guerre.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d’investissement, le chef du gouvernement a proposé de continuer à améliorer l’accès au marché pour les produits de chacun et de promouvoir des investissements plus importants des investisseurs australiens au Vietnam.

Nouveaux pilliers de la coopération

Considérant la coopération scientifique et technologique, l’innovation et le changement climatique comme de nouveaux piliers du partenariat stratégique global, il a exhorté la partie australienne à renforcer la coopération et le soutien dans la transformation numérique, la croissance verte et le développement d’industries clés telles que les semi-conducteurs, l’IA, la transition énergétique et la construction d’infrastructures pour la transition énergétique.

Pour sa part, l’ambassadeur Andrew Goledzinowski a déclaré qu’il se souviendrait de la période où il a travaillé au Vietnam et qu’il reviendrait au Vietnam, ajoutant qu’il apporterait des contributions aux relations bilatérales, en particulier dans les domaines mentionnés par le Premier ministre.

Affirmant le vif intérêt de l’Australie pour les relations entre les deux pays, le diplomate a noté que les relations bilatérales se sont rapidement développées.

Il a déclaré que l’Australie souhaitait devenir le premier partenaire du Vietnam dans divers domaines, tels que l’agriculture, la technologie, la transition vers l’énergie verte, les minéraux rares, et renforcer davantage la coopération en matière de sécurité et de défense.

L’ambassadeur Andrew Goledzinowski a exprimé sa confiance dans le fait que les dirigeants vietnamiens réaliseront le potentiel de développement du pays et que le Vietnam entrera dans une nouvelle ère, devenant un nouveau tigre de l’Asie.

VNA/CVN