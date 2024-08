Le chef du Parti exhorte Hô Chi Minh-Ville à se développer rapidement et durablement

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé le 17 août à Hô Chi Minh-Ville de rechercher des moyens de se développer rapidement et durablement, avec une qualité et une vitesse supérieures à la moyenne nationale.

S'exprimant lors d'une séance de travail avec le Comité municipal du Parti, le leader du Parti a salué la métropole du Sud pour ses grandes contributions au pays en termes de produit intérieur brut, de collecte budgétaire, de productivité, ainsi que de nouveaux mécanismes, politiques et modèles commerciaux, affirmant que la ville a prouvé son rôle de locomotive économique au cours du temps passé.

Il a également souligné les restrictions de la ville, notamment la croissance économique qui n'est pas encore à la hauteur de sa position, de son rôle, de son potentiel et de ses avantages, et d'autres concernant les infrastructures, le développement culturel, la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux et la construction du Parti.

Compte tenu de cela, Hô Chi Minh-Ville doit être envisagée comme une ville mondiale avec un développement et une intégration intelligents, modernes et dynamiques. Il a demandé à la ville d'optimiser le potentiel et les avantages d'un développement économique rapide et durable en tandem avec la réforme du modèle de croissance, d'améliorer l'environnement d'investissement local, de créer des percées dans les infrastructures urbaines et de compléter les mécanismes et les politiques pour encourager les secteurs économiques à rejoindre les investissements.

Il est nécessaire de continuer à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, de développer les ressources humaines, en particulier la main-d'œuvre de haute qualité, de promouvoir la science et la technologie en association avec l'économie basée sur la connaissance, la technologie numérique et la société numérique, et de consolider le réseau de santé, a déclaré Tô Lâm.

Il a également demandé à Hô Chi Minh-Ville d'accorder plus d'attention à la gestion culturelle, à la lutte contre les mauvaises conduites sociales et les crimes, et à assurer la stabilité politique et sociale en toutes circonstances.

Le dirigeant a évoqué les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et du XIIe Congrès du Comité municipal du Parti, affirmant que le personnel sélectionné doit être des membres du Parti exceptionnels, moraux, talentueux et visionnaires, prêts à penser grand, à agir avec audace et à assumer leurs responsabilités.

Au cours des six premiers mois de cette année, le PIB de Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 6,46%, ce qui est estimé à 7,5% pour l'ensemble de l'année. La valeur des exportations a atteint 157,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 28,53% par rapport à l'année précédente.

