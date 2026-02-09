Thaïlande : vers des négociations de coalition après la victoire surprise des conservateurs

Le Premier ministre sortant Anutin Charnvirakul se prépare le 9 février à entrer en négociations pour former une coalition en Thaïlande, au lendemain d'une victoire inattendue de son parti conservateur aux élections législatives qu'il avait convoquées.

Le Bhumjaithai qu'il dirige est crédité de près de 200 sièges à la Chambre basse, selon les projections à la sortie des urnes des médias locaux vers 10h00 (03h00 GMT), devançant nettement le Parti du peuple qui obtiendrait un peu plus de 100 sièges, quand le parti Pheu Thai, longtemps dominant sur la scène politique thaïlandaise, arrive troisième.

Sans obtenir la majorité absolue à la Chambre basse qui compte 500 députés, le parti d'Anutin devra chercher des alliés. Pheu Thai pourrait être l'un d'eux ; les deux partis formaient une coalition avant qu'Anutin ne s'en défasse à l'été 2025, sur fond de différend sur la gestion du conflit frontalier avec la Première ministre issue du Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, fille de l'ancien dirigeant Thaksin.

Le parti pro-militaire et pro-monarchie a réalisé sa meilleure performance électorale à ce jour. Les analystes ont noté qu'il a tiré parti des faiblesses de ses principaux rivaux et de la montée du nationalisme.

Bhumjaithai "a remporté des victoires en mettant l'accent sur son engagement envers le nationalisme et le roi", a déclaré Paul Chambers, chercheur senior associé à l'ISEAS-Yusof Ishak Institute à Singapour.

Le politologue Napon Jatusripitak prévoit que le parti "agisse rapidement" pour former un gouvernement.

"Compte tenu de la répartition des sièges, Bhumjaithai est susceptible de diriger un gouvernement dans lequel son influence sera prédominante et déterminante dans l'orientation et la mise en oeuvre des politiques", a-t-il déclaré.

C'est "la première fois depuis très longtemps qu'un parti conservateur remporte le plus grand nombre de sièges", a souligné Napon Jatusripitak.

