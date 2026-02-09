Antonio José Seguro revendique la victoire au 2e tour de la présidentielle portugaise

Le candidat du Parti socialiste (centre-gauche) Antonio José Seguro a revendiqué le 8 février la victoire au second tour de l'élection présidentielle portugaise.

Selon les données du ministère portugais de l'Intérieur, 99% des bulletins ont déjà été dépouillés. M. Seguro a pour le moment obtenu 66,7% des voix, tandis qu'André Ventura, le candidat du parti d'extrême-droite Chega, en a recueilli 33,3%. M. Ventura a reconnu sa défaite.

Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé qu'il avait téléphoné à M. Seguro pour le féliciter de sa victoire électorale.

Dans un communiqué publié sur le site Internet de la présidence, M. de Sousa a également déclaré qu'il recevrait M. Seguro au palais de Belém le 9 février après-midi.

