|Antonio José Seguro lors de sa campagne présidentielle, le 7 février.
|Photo : Reuteurs/VNA/CVN
Selon les données du ministère portugais de l'Intérieur, 99% des bulletins ont déjà été dépouillés. M. Seguro a pour le moment obtenu 66,7% des voix, tandis qu'André Ventura, le candidat du parti d'extrême-droite Chega, en a recueilli 33,3%. M. Ventura a reconnu sa défaite.
Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé qu'il avait téléphoné à M. Seguro pour le féliciter de sa victoire électorale.
Dans un communiqué publié sur le site Internet de la présidence, M. de Sousa a également déclaré qu'il recevrait M. Seguro au palais de Belém le 9 février après-midi.
Xinhua/VNA/CVN