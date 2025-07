L'ONU invite les géants du numérique à passer à 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030

>> En 2024, les énergies renouvelables ont couvert plus de 30% de la consommation d’électricité en France

>> Renouvelables : le Japon mise sur des panneaux solaires ultra-fins et flexibles

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'intelligence artificielle peut rendre les systèmes énergétiques plus efficaces, plus innovants et plus résilients. Et nous devons en profiter. Mais elle est aussi extrêmement énergivore. Un centre de données IA typique engloutit autant d'électricité que 100.000 foyers ", a-t-il précisé. Et cette consommation est encore appelée à augmenter.

Selon un rapport de l'équipe climat du secrétaire général publié en parallèle de son discours ce mardi, les centres de données, utilisant principalement de l'électricité issue du gaz et des renouvelables, ont consommé en 2024 environ 1,5% de l'électricité mondiale (415 TWh) . Mais c e chiffre devrait "plus que doubler d'ici 2030 à environ 945 TWh , ce qui est environ équivalent à la consommation d'électricité annuelle du Japon aujourd'hui".

"Cette situation n'est pas viable – et c’est à nous d'y remédier", a insisté Antonio Guterres. "Aujourd'hui, je demande à toutes les grandes entreprises technologiques de faire en sorte que tous leurs centres de données fonctionnent aux énergies renouvelables d'ici à 2030." a-t-il ajouté.

Dans son plaidoyer pour les renouvelables de manière générale, le chef de l'ONU a mis en avant non seulement leur importance pour la lutte contre le réchauffement mais aussi le "bon sens économique" de leur déploiement.

Un rapport de l'agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), également publié à cette occasion, estime ainsi qu'en 2024, "les renouvelables sont restées l'option la plus compétitive en termes de coûts" , avec plus de 90% des nouvelles installations industrielles en renouvelables permettant de fournir une électricité "moins chère que la moins chère des alternatives basées sur des énergies fossiles".

AFP/VNA/CVN