Le secrétaire général de l'ONU appelle à réformer les institutions financières mondiales

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mercredi 11 décembre à réformer les institutions financières mondiales et à prendre des mesures pour résoudre les crises de la dette qui touchent certains pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Guterres a fait ces remarques à Johannesburg lors de la première Réunion conjointe des sherpas et des députés des finances et de la Banque centrale du G20. "Le G20 doit montrer la voie en matière de justice financière", a-t-il affirmé.

Les mécanismes de financement jouent un rôle fondamental dans la promotion d'économies inclusives, le soutien à l'industrialisation, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la réduction des inégalités, a-t-il déclaré.

"Ces institutions doivent représenter l'économie d'aujourd'hui, et les économies en développement doivent être représentées équitablement au sein de leurs mécanismes de gouvernance. Ces institutions doivent également protéger les économies, en particulier les plus vulnérables, des chocs mondiaux", a indiqué M. Guterres.

Le secrétaire général de l'ONU rencontrera également le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a réaffirmé sa détermination à travailler avec l'Afrique du Sud pendant son exercice de la présidence tournante du G20, notamment afin de s'attaquer à des problèmes clés tels que le changement climatique, les défis en matière de développement et la crise mondiale de la dette. L'Afrique du Sud a assumé la présidence du G20 le 1er décembre, devenant ainsi le premier pays africain à diriger l'influent groupe des principales économies mondiales.

Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, a par ailleurs déclaré que son pays avait proposé la création d'une Commission sur le coût du capital pendant sa présidence du G20.

"Cette commission fournira une évaluation approfondie des questions ayant un impact sur le coût du capital pour les économies en développement, ce qui pourrait contribuer à résoudre les futurs problèmes de viabilité de la dette et les défis liés à l'espace budgétaire. Nous espérons que notre présidence du G20 nous permettra de nous rapprocher d'un monde où la durabilité, l'égalité et la solidarité guideront les efforts qui visent à relever les défis les plus urgents auxquels le monde est confronté", a affirmé M. Lamola.

Xinhua/VNA/CVN