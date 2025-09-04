Les États-Unis mettent fin au statut de protection pour les migrants vénézuéliens

La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem a annoncé mercredi 3 septembre que les États-Unis mettront fin à la désignation du statut de protection temporaire (TPS) pour les ressortissants vénézuéliens.

Cette désignation de 2021 doit expirer le 10 septembre, sa fin devant prendre effet 60 jours après sa publication au registre fédéral.

Le ministère de la Sécurité intérieure a fait savoir que les révisions interagences avaient trouvé que les conditions ayant cours au Venezuela ne justifiaient plus le TPS, qui met à l'abri ses bénéficiaires de l'expulsion et leur permet de travailler légalement aux États-Unis.

Les Vénézuéliens sont invités à utiliser un programme de départ offrant une assistance au voyage et quelques aides financières.

Cette mesure survient malgré de récentes décisions judiciaires mettant en cause de précédentes tentatives par l'administration du président Donald Trump de réduire les protections. Des défis légaux sont attendus alors que l'administration se prépare à procéder à des expulsions.

