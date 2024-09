Venezuela/bipeurs piégés : Maduro appelle à ne pas accepter d'appareils électroniques pour Noël

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a appelé vendredi 20 septembre son gouvernement et ses partisans à ne pas accepter d'appareils électroniques comme cadeau de Noël en raison de l'explosion simultanée de bipeurs et autres équipements de communication du Hezbollah au Liban.

>> Venezuela : ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle

>> Venezuela : Nicolas Maduro remporte l'élection présidentielle avec 51,2% des voix

>> Venezuela : huit morts dans une explosion de gaz

Photo : AFP/VNA/CVN

"N'acceptez pas de cadeaux électroniques (...) attention avec les téléphones, les portables", a exhorté le dirigeant dans une déclaration diffusée à la radio et à la télévision.

M. Maduro a également demandé, à tous les "ministères, institutions et entreprises de l'État", que soient achetés en priorité des "objets artisanaux et jouets fabriqués au Venezuela" pour les échanges de cadeaux lors des "festivités du Noël vénézuélien".

Il en a avancé la date au 1er octobre "en hommage" à la population du pays, secoué par des troubles depuis sa réélection le 28 juillet.

Des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le mouvement islamiste libanais Hezbollah ont explosé à travers le Liban mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et près de 3.000 blessés.

La première vague d'explosions de bipeurs est survenue mardi 17 septembre peu après l'annonce par Israël qu'il étendait ses objectifs d'attaque jusqu'au front Nord, c'est-à-dire la frontière avec le Liban, pour permettre le retour chez eux de dizaines de milliers d'habitants déplacés par les violences.

Le Hezbollah et le Liban ont accusé Israël d'avoir piégé ces appareils. Israël n'a de son côté pas commenté ces attaques.

"Le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'appareils piégés ayant l'apparence d'objets inoffensifs", a rappelé vendredi 20 septembre le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk.

AFP/VNA/CVN