Le chef de l’État rencontre le personnel du Bureau présidentiel

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, le bureau a veillé à ce que tous les membres du personnel célèbrent le Nouvel An lunaire en toute sécurité, avec joie et économie, tout en maintenant un fonctionnement fluide et en fournissant des services efficaces de soutien au président et à la vice-présidente de la République avant, pendant et après les vacances.

Le président Luong Cuong a souligné les préparatifs réussis du Têt, en veillant à ce que tous les citoyens, en particulier ceux des zones reculées et des groupes vulnérables, aient une célébration joyeuse.

Lors de la réunion, le chef de l’État a exhorté le bureau à continuer de soutenir efficacement les affaires du président et de la vice-présidente de la République tout au long de 2025 avec des conseils utiles et des services de haute qualité.

En soulignant que 2025 est une année d’accélération et de percée pour atteindre les objectifs définis par le XIIIe Congrès national du Parti, ainsi que les plans quinquennaux et décennaux de développement socio-économique du pays, le président Luong Cuong a souligné la nécessité pour le bureau d’assurer une plus grande efficacité opérationnelle après la rationalisation organisationnelle.

Adressant ses vœux de Nouvel An aux responsables et au personnel du bureau, il a exprimé son espoir qu’ils continueront à promouvoir l’unité, à surmonter les défis, à assumer leurs responsabilités et à accomplir de plus grandes réalisations en 2025 et au-delà.

VNA/CVN