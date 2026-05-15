Le nouveau PM irakien prête serment avec un gouvernement partiel

Ali al-Zaïdi, le nouveau Premier ministre irakien, a prêté serment jeudi 14 mai dans la capitale Bagdad avec un gouvernement partiel après que les législateurs n'ont pas réussi à dégager un consensus sur plusieurs postes clés, notamment les ministères de l'Intérieur et de la Défense.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Parlement a approuvé la nomination de 14 membres du gouvernement de M. al-Zaïdi, tandis que les votes sur les portefeuilles restants ont été retardés en raison de négociations politiques en cours.

Selon un communiqué du Parlement, 266 législateurs ont voté en faveur des 14 ministres lors d'une session présidée par le président Haïbet al-Halbousi.

Parmi les candidats approuvés figurent Fouad Hussein, qui a conservé son poste de ministre des Affaires étrangères, Basim Mohammed Khudaïr, ministre du Pétrole, et Faleh al-Sari, ministre des Finances.

Le vote sur d'autres ministères clés, notamment la Défense et l'Intérieur, a été reporté pour laisser davantage de temps aux consultations politiques.

Après le vote de confiance, M. al-Zaïdi et les 14 ministres nommés ont prêté le serment constitutionnel devant le Parlement.

AFP/VNA/CVN