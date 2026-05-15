Le nouveau PM irakien prête serment avec un gouvernement partiel

>> Message de félicitations au président de la République d'Irak
>> Le président irakien nomme Ali al-Zaïdi Premier ministre afin de former un nouveau gouvernement
|Le nouveau Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le Parlement a approuvé la nomination de 14 membres du gouvernement de M. al-Zaïdi, tandis que les votes sur les portefeuilles restants ont été retardés en raison de négociations politiques en cours.
Selon un communiqué du Parlement, 266 législateurs ont voté en faveur des 14 ministres lors d'une session présidée par le président Haïbet al-Halbousi.
Parmi les candidats approuvés figurent Fouad Hussein, qui a conservé son poste de ministre des Affaires étrangères, Basim Mohammed Khudaïr, ministre du Pétrole, et Faleh al-Sari, ministre des Finances.
Le vote sur d'autres ministères clés, notamment la Défense et l'Intérieur, a été reporté pour laisser davantage de temps aux consultations politiques.
Après le vote de confiance, M. al-Zaïdi et les 14 ministres nommés ont prêté le serment constitutionnel devant le Parlement.
AFP/VNA/CVN