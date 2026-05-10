Tension au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements du week-end en lien avec le conflitbau Moyen-Orient.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Le Premier ministre du Qatar reçu par Rubio

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a discuté des "menaces" et de la sécurité au Moyen-Orient lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, déjà reçu la veille à Washington par le vice-président JD Vance.

Cet État du Golfe a souvent servi d'intermédiaire aux États-Unis au Moyen-Orient. Depuis le début de la tension avec l'Iran le 28 février, il été la cible de tirs iraniens en tant qu'allié des Etats-Unis.

L'Iran menace en cas d'attaque contre ses pétroliers

L'Iran a menacé samedi soir 9 mai de s'en prendre à des sites américains en cas d'attaque contre sa marine marchande, au lendemain d'attaques de l'armée américaine contre deux de ses pétroliers dans le Golfe d'Oman.

"Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis", a fait savoir la marine des Gardiens de la Révolution.

Tirs de drones contre le Nord d'Israël, un soldat grièvement blessé

L'armée israélienne a fait état de "plusieurs" drones explosifs lancés par le Hezbollah en direction du territoire israélien, précisant qu'un réserviste de l'armée avait été grièvement blessé et que deux autres l'avaient été légèrement.

Plus tôt, le mouvement chiite libanais pro-iranien avait déclaré avoir "ciblé un rassemblement de soldats" dans le Nord d'Israël.

Sud du Liban : neuf morts dont une fillette

Les autorités libanaises ont annoncé samedi la mort de neuf personnes, dont une fillette, dans de nouvelles frappes israéliennes sur le Sud du Liban, le Hezbollah revendiquant de son côté des tirs contre le Nord d'Israël.

Photo : Reuters/VNA/CVN

À Saksakiyé, le ministère de la Santé a fait état de sept morts, dont une fillette, et de 15 blessés, dont trois enfants.

L'UE appelle à un meilleur accès humanitaire dans le Sud du Liban

La responsable de l'UE pour les situations de crise humanitaire, Hadja Lahbib, a réclamé, à Beyrouth, un meilleur accès de l'aide humanitaire dans le Sud du Liban. Elle "est prête, mais trop souvent elle ne peut atteindre ceux qui en ont le plus besoin", a-t-elle déclaré.

La nappe de pétrole au large de l'Iran "fortement réduite" selon une ONG

La nappe de pétrole apparue il y a quelques jours au large de l'île iranienne de Kharg, faisant craindre une marée noire, s'est "fortement réduite", a constaté samedi 9 mai une organisation de défense de l'environnement, CEOBS, se basant sur l'analyse d'images satellitaires.

"Bien que les infrastructures offshore de la région puissent constituer une source potentielle, nous ne sommes pas en mesure d'identifier un point d'origine définitif ni d'attribuer la marée noire à une cause spécifique à ce stade", a déclaré Leon Moreland, du CEOBS.

Destroyer britannique au Moyen-Orient

Londres a annoncé qu'il allait "prépositionner au Moyen Orient" un destroyer, le HMS Dragon, actuellement en Méditerranée, en prévision du déploiement d'une mission internationale de sécurisation du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

Mi-avril, plusieurs pays non directement impliqués dans le conflit déclenché le 28 février par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, se sont dits prêts à mettre en place une "mission neutre" afin de sécuriser ce passage stratégique, dont le blocage par Téhéran a ébranlé l'économie mondiale.

AFP/VNA/CVN