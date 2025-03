Le chef de la Ligue arabe condamne les attaques israéliennes répétées en Syrie

Photo : AFP/VNA/CVN

D'après les autorités syriennes en charge des affaires étrangères, six civils ont été tués et plusieurs autres blessés après que les forces aériennes israéliennes ont bombardé mardi 25 mars la ville de Koayiah, dans la province syrienne de Deraa (Sud).

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que les soldats avaient "identifié plusieurs terroristes qui ont ouvert le feu sur eux dans le Sud de la Syrie", et qu'ils avaient par conséquent "répondu à ces tirs".

M. Aboul-Gheit a réaffirmé le rejet des raids israéliens continuels sur le territoire syrien, les qualifiant de violations flagrantes de la souveraineté du pays et de tentative non dissimulée d'exploiter la période critique que traverse la Syrie pour piller ses terres et alimenter la sédition et le conflit.

Il a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer son rôle pour mettre fin à "l'agression brutale et injustifiée d'Israël" contre la Syrie.

Le chef de la Ligue arabe a également demandé à la communauté internationale de prendre position de manière ferme et claire afin de dissuader toute offensive israélienne contre les pays et les peuples de la région.

Xinhua/VNA/CVN