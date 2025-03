La Hongrie accueille un exercice militaire européen de grande envergure

Baptisées MILEX 2025, ces grandes manoeuvres dureront du 25 mars au 10 avril et ont pour but de tester les capacités opérationnelles en conditions réelles des forces terrestres des armées européennes.

Photo : IRNA/VNA/CVN

L'entraînement se déroule à la base aérienne de Papa et au champ de tir et d'entraînement central de Hongrie, où les soldats effectuent des exercices de tir réel et des opérations tactiques en conditions réelles en utilisant les technologies et procédures les plus avancées.

Cet exercice est supervisé par le commandement multinational EUROCORPS. Les troupes participantes proviennent de Hongrie, de Pologne, d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche, d'Irlande, d'Espagne, de France, de Croatie, de Lituanie et de Lettonie.

Selon le lieutenant général Ferenc Kajari, chef adjoint de l'Etat-major hongrois, cet exercice soulignent l'engagement de la Hongrie au renforcement des capacités de défense européennes.

"Une réaction efficace et rapide et une coopération internationale sont essentielles pour faire face aux futurs défis de sécurité", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Xinhua/VNA/CVN