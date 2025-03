La Syrie forme un comité chargé de rédiger une constitution pour combler le vide juridique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le comité comprend le spécialiste du droit constitutionnel Abdulhamid Al-Awak, le Professeur de droit international Yasser Al-Huwaish, né à Deir ez-Zour, l'expert en droit civil Ismail Al-Khalfan, le directeur du département de droit public de l'Université de Damas Rayaan Kaheelan, le politologue et administrateur Mohammad Reda Jalakhi, le chercheur en droit Ahmad Korbi et la journaliste et défenseuse des droits humains Bahia Mardini, selon la télévision Syria TV.

Les membres du comité ont été sélectionnés sur la base de leurs qualifications académiques et professionnelles, ainsi qu'en fonction de leurs rôles antérieurs dans des discussions juridiques et constitutionnelles, a indiqué la chaîne, ajoutant que le comité avait pour but de combler le vide constitutionnel laissé par la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024.

AFP/VNA/CVN