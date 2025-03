Le Niger annonce une période de transition de cinq ans avec le président Tiani

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a officiellement lancé mercredi 26 mars à Niamey la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues des Assises nationales organisées du 15 au 20 février pour la refondation.

Au cours de cette cérémonie, M. Tiani a été élevé au grade de général d'armée et il a signé un décret portant sur la promulgation de la Charte de la refondation, qui le consacre officiellement comme "président de la République, chef de l'État". Cette Charte à valeur constitutionnelle stipule que la durée de la transition est de cinq ans et modulable "en fonction de la situation sécuritaire du Cahier des charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel".

Plusieurs ordonnances ont également été signées par le président du CNSP à cette occasion. Celles-ci comprennent, entre autres, l'ordonnance relative à la dissolution des partis politiques et celle concernant la libération de certaines personnes prévenues ou condamnées, civiles ou militaires.

Pour rappel, le rapport final des travaux des Assises nationales de la Refondation a été présenté au président du CNSP le 10 mars.

