La présidente péruvienne annonce l'organisation des élections générales en avril 2026

>> Les visites officielles du président de l'État au Chili et au Pérou couronnées de succès

>> Pérou : près de 2.000 mineurs manifestent pour la troisième journée consécutive

>> Pérou : vaste incendie dans le centre historique de Lima

Photo : Getty Images/VNA/CVN

"Aujourd'hui, remplissant le mandat constitutionnel et légal, démontrant notre engagement résolu envers la démocratie (...), je convoque des élections générales pour le 12 avril 2026", a déclaré Mme Boluarte lors d'un discours prononcé dans tout le pays.

Elle a ajouté que les Péruviens pourront élire "librement et démocratiquement" le prochain président, les députés et les sénateurs du futur Congrès bicaméral et les représentants au Parlement andin.

Le gouvernement de Mme Boluarte s'est engagé à maintenir une neutralité et une impartialité absolues afin que les résultats "soient incontestables et reflètent pleinement la volonté populaire exprimée dans les urnes".

Elle s'est dite convaincue que les élections mettront fin à la période d'instabilité qui a vu se succéder six présidents en huit ans, "générant une polarisation qui n'a fait que nous diviser, avec comme conséquence un retard dans les investissements et une augmentation de la vague de criminalité".

Les Péruviens veulent une campagne électorale centrée sur des propositions qui garantissent la croissance, la justice sociale et le développement, ainsi que la continuité des projets de travaux publics, afin que le pays continue à se développer et à créer des emplois, a estimé Mme Boluarte, ajoutant que le Pérou organisera les élections générales dans un contexte de reprise économique, avec une croissance prévue de 4% en 2025 et de 5% en 2026.

Dina Boluarte est devenue présidente en décembre 2022, après que le corps législatif a évincé Pedro Castillo (2021-2022) pour avoir tenté de dissoudre le Parlement qui était sur le point de le destituer.

Xinhua/VNA/CVN