Soudan : l'ONU "profondément choquée" par les frappes aériennes sur un marché

Photo : Reuters/VNA/CVN

"Mon bureau a appris que treize des personnes tuées appartenaient à une même famille", a déclaré M. Turk dans un communiqué, ajoutant que les civils "continuent d'être tués de manière indiscriminée, mutilés et maltraités presque quotidiennement", et que de tels actes "ne doivent jamais être banalisés".

Les Forces armées soudanaises (FAS) ont déclaré mercredi 26 mars avoir contrôlé l'aéroport international de Khartoum, qui était détenu par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis la mi-avril 2023.

"Nous avons pris le contrôle de l'Aéroport international de Khartoum", a déclaré le commandant des opérations des FAS à Khartoum, Mohamed Abdul-Rahman Al-Belawi, selon la chaîne d'information Al-Jazeera.

"Les unités terrestres de l'armée soudanaise ont pris le contrôle de l'aéroport international de Khartoum et l'ont entièrement sécurisé", a déclaré une source militaire sous couvert d'anonymat.

En outre, les FAS ont pris le contrôle du camp de la milice Taiba Al-Hasanab dans la ville de Jabal Awliya, le principal camp de la milice et son dernier bastion à Khartoum, a confirmé le porte-parole des FAS, Nabil Abdalla, ajoutant que les "petites poches" dispersées restantes des FSR seront bientôt éliminées.

Dans une déclaration distincte, M. Abdalla a indiqué que les FAS avaient également progressé dans les zones situées à l'est de Khartoum et pris le contrôle du quartier général de la première brigade d'infanterie dans la région d'Al-Bagair, à la frontière entre les États de Khartoum et de Gezira.

Le Soudan est en proie à un conflit entre les FAS et les FSR depuis la mi-avril 2023.

AFP-Xinhua/VNA/CVN