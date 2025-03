Investiture du président biélorusse Loukachenko

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La cérémonie d'investiture a eu lieu au Palais de l'Indépendance à Minsk, en présence de hauts responsables et d'invités de marque.

M. Loukachenko a prêté serment en tant que président à cette occasion. Il a fait voeu de servir le peuple du Belarus, de défendre et de protéger les droits et libertés de ses concitoyens, de respecter et de défendre la Constitution du pays.

Le président de la Commission électorale centrale, Igor Karpenko, a remis au président nouvellement consacré un certificat de présidence.

Selon la Commission électorale centrale du Belarus, M. Loukachenko a remporté l'élection présidentielle avec 86,82% des voix.

Xinhua/VNA/CVN