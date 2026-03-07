Bénin : l'ancien président Boni Yayi se retire des activités politiques de son parti

>> Le Bénin lance une campagne de lutte contre l'onchocercose
>> Dans le Nord du Bénin, l'État tente de lutter contre le jihadisme avec des projets sociaux
>> Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates
>> Bénin : le bloc présidentiel remporte l'ensemble des sièges de l'Assemblée
|Thomas Boni Yayi, président du Bénin d'avril 2006 à avril 2016, prononce un discours lors de la cérémonie d'ouverture du 20e sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 27 janvier.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Après une longue réflexion menée au cours de ces derniers mois, je vous informe de ma décision de me retirer de mes fonctions de président du parti Les Démocrates", a-t-il écrit.
Dans la même correspondance, dont Xinhua a obtenu copie auprès du parti, l'ex-chef d'État a expliqué les principales raisons de sa décision.
"Pour des raisons de santé et afin de pouvoir consacrer pleinement cette nouvelle étape de ma vie au repos, j'ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti", a précisé M. Yayi.
Après avoir exercé deux mandats à la tête du pays, d'avril 2006 à avril 2016, Thomas Boni Yayi avait créé en 2019 le parti Les Démocrates, principale formation politique de l'opposition au régime du président Patrice Talon, son successeur.
Xinhua/VNA/CVN