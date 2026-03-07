Bénin : l'ancien président Boni Yayi se retire des activités politiques de son parti

L'ancien chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi, également président du parti Les Démocrates, a annoncé dans une récente correspondance adressée à l'instance dirigeante de cette formation sa décision de se retirer des activités politiques du parti, a-t-on appris de source proche de cette formation.

>> Le Bénin lance une campagne de lutte contre l'onchocercose

>> Dans le Nord du Bénin, l'État tente de lutter contre le jihadisme avec des projets sociaux

>> Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates

>> Bénin : le bloc présidentiel remporte l'ensemble des sièges de l'Assemblée

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Après une longue réflexion menée au cours de ces derniers mois, je vous informe de ma décision de me retirer de mes fonctions de président du parti Les Démocrates", a-t-il écrit.

Dans la même correspondance, dont Xinhua a obtenu copie auprès du parti, l'ex-chef d'État a expliqué les principales raisons de sa décision.

"Pour des raisons de santé et afin de pouvoir consacrer pleinement cette nouvelle étape de ma vie au repos, j'ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti", a précisé M. Yayi.

Après avoir exercé deux mandats à la tête du pays, d'avril 2006 à avril 2016, Thomas Boni Yayi avait créé en 2019 le parti Les Démocrates, principale formation politique de l'opposition au régime du président Patrice Talon, son successeur.

Xinhua/VNA/CVN