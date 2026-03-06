Trump limoge la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 5 mars qu'il allait remplacer la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, alors que la frustration bipartisane à l'égard du leadership de M me Noem ne cesse de croître.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai le plaisir d'annoncer que le très respecté sénateur américain de l'État de l'Oklahoma, Markwayne Mullin, deviendra le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis à partir du 31 mars 2026", a écrit M. Trump sur Truth Social.

"L'actuelle secrétaire, Kristi Noem, qui nous a bien servis et a obtenu de nombreux et spectaculaires résultats... deviendra envoyée spéciale pour le Bouclier des Amériques, notre nouvelle initiative en matière de sécurité dans l'hémisphère occidental que nous annoncerons samedi à Doral, en Floride. Je remercie Kristi pour son travail au sein du département de la Sécurité intérieure", a-t-il déclaré.

Cette annonce, qui marque le premier remaniement ministériel depuis le début du second mandat de Trump, est intervenue peu après que les médias américains ont rapporté que le président envisageait de limoger Mme Noem, qui subissait des pressions exercées par les deux partis depuis que des agents fédéraux ont abattu deux citoyens américains à Minneapolis.

Xinhua/VNA/CVN