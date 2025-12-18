icon search
Le Bureau présidentiel doit accélérer la transformation numérique

Dans l'après-midi du 18 décembre, à Hanoï, le Bureau présidentiel a tenu une conférence destinée à dresser le bilan de 2025 et à définir des missions pour 2026, en présence du président de la République Luong Cuong.

Le président de la République Luong Cuong prenant la parole lors de la conférence.
Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le chef du Bureau présidentiel, Lê Khanh Hai, a souligné que, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et une charge de travail élevée, le Bureau présidentiel a fait preuve de dynamisme et d'innovation dans la gestion et l'organisation du travail, assurant efficacement son rôle de conseil et d'appui au président et à la vice-présidente de la République. Les activités diplomatiques de haut niveau ont également enregistré des résultats notables, contribuant à rehausser le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Prenant la parole lors de la conférence, le président Luong Cuong a salué les efforts et les résultats obtenus par le collectif du Bureau présidentiel en 2025, tout en félicitant les individus et les unités distingués. Il a souligné que les exigences pour l'année 2026 seraient plus élevées, dans un contexte de volume de travail accru et de champs d'intervention élargis.

Il a appelé le Bureau présidentiel à maîtriser pleinement les orientations et les lignes directrices du Parti et les politiques et lois de l'État, à renforcer la coordination avec les organes centraux concernés, et à améliorer la qualité du conseil stratégique et global, notamment dans les domaines de la justice, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie.

Le Bureau présidentiel s'est vu décerner l'Ordre du Travail de troisième classe.
Photo : VNA/CVN

Le président a également insisté sur la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de promouvoir la transformation numérique, de renforcer la discipline administrative et d'accorder une attention particulière à la constitution d'un corps de cadres dotés de qualités politiques et morales, ainsi que d'un haut niveau de compétence professionnelle.

À cette occasion, le Bureau présidentiel s'est vu décerner l'Ordre du Travail de troisième classe pour ses réalisations exceptionnelles.

VNA/CVN

#Bureau présidentiel #transformation numérique

