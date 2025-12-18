Le Bureau présidentiel doit accélérer la transformation numérique

Dans l'après-midi du 18 décembre, à Hanoï, le Bureau présidentiel a tenu une conférence destinée à dresser le bilan de 2025 et à définir des missions pour 2026, en présence du président de la République Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le chef du Bureau présidentiel, Lê Khanh Hai, a souligné que, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et une charge de travail élevée, le Bureau présidentiel a fait preuve de dynamisme et d'innovation dans la gestion et l'organisation du travail, assurant efficacement son rôle de conseil et d'appui au président et à la vice-présidente de la République. Les activités diplomatiques de haut niveau ont également enregistré des résultats notables, contribuant à rehausser le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Prenant la parole lors de la conférence, le président Luong Cuong a salué les efforts et les résultats obtenus par le collectif du Bureau présidentiel en 2025, tout en félicitant les individus et les unités distingués. Il a souligné que les exigences pour l'année 2026 seraient plus élevées, dans un contexte de volume de travail accru et de champs d'intervention élargis.

Il a appelé le Bureau présidentiel à maîtriser pleinement les orientations et les lignes directrices du Parti et les politiques et lois de l'État, à renforcer la coordination avec les organes centraux concernés, et à améliorer la qualité du conseil stratégique et global, notamment dans les domaines de la justice, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie.

Photo : VNA/CVN

Le président a également insisté sur la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de promouvoir la transformation numérique, de renforcer la discipline administrative et d'accorder une attention particulière à la constitution d'un corps de cadres dotés de qualités politiques et morales, ainsi que d'un haut niveau de compétence professionnelle.

À cette occasion, le Bureau présidentiel s'est vu décerner l'Ordre du Travail de troisième classe pour ses réalisations exceptionnelles.

VNA/CVN