Le Bureau politique travaille avec la Permanence du Comité du Parti du gouvernement

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé le 10 septembre une séance de travail du Bureau politique avec la Permanence du Comité du Parti du gouvernement en vue d'examiner les projets de documents, les propositions de personnel et les préparatifs du premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement, mandat 2025-2030.

Le Bureau politique a salué les projets de documents et le plan de personnel du Comité du Parti du gouvernement, préparés de manière rigoureuse et conforme aux règlements, en cohérence avec le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti et la situation réelle du Comité du Parti. Le plan de personnel répond globalement aux critères de structure, de nombre et de qualité. Les membres du Bureau politique ont exprimé leur accord et apporté des contributions responsables et constructives afin de parfaire les documents du Congrès.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la permanence de prendre en compte ces remarques afin d'achever les documents et le plan de personnel, puis de bien organiser le Congrès. Il a rappelé que, pour le prochain mandat, il est nécessaire de suivre de près, de mettre à jour et de préciser les contenus des projets de documents du 14e Congrès du Parti relatifs à la responsabilité du gouvernement en matière de développement socio-économique et de garantie de la défense et de la sécurité nationales. La mission globale consiste à promouvoir la croissance, à renforcer les activités extérieures, à assurer le progrès et l'équité sociaux, ainsi qu'à améliorer le niveau de vie de la population, afin de définir une vision et des indicateurs adaptés à chaque étape.

Le chef du Parti a souligné la nécessité d'accélérer le perfectionnement institutionnel lié à l'édification d'un État de droit socialiste, intègre et au service du peuple. Il a insisté sur l'amélioration du cadre légal, notamment en matière d'investissement, de foncier et de planification, afin de libérer les forces productives et mobiliser toutes les ressources pour le développement. Il a appelé à encourager la participation du secteur privé dans les projets d'infrastructures stratégiques et à mettre en œuvre efficacement le centre financier international, les zones de libre-échange et de nouveaux modèles économiques.

Accélérer l'industrialisation et la modernisation du pays

Le secrétaire général a également souligné l'importance d'accélérer l'industrialisation et la modernisation, de restructurer l'économie et d'établir un nouveau modèle de croissance principalement axé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Le secteur public continue de jouer un rôle majeur pour assurer la stabilité macroéconomique, maintenir les grands équilibres économiques, définir les orientations stratégiques et piloter l'économie globale. Le secteur privé doit quant à lui être reconnu comme l'un des moteurs les plus importants de l'économie nationale, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a souligné la nécessité de concentrer les ressources sur le développement d'un système d'infrastructures synchronisé, moderne, intelligent et connecté à l'échelle mondiale ; d'exploiter et d'étendre efficacement les nouveaux espaces de développement ; de développer des infrastructures reliant les grandes villes et les pôles industriels ; et de construire des infrastructures énergétiques pour répondre aux exigences d'une forte croissance économique dans la nouvelle période tout en garantissant la sécurité énergétique.

En outre, les infrastructures de télécommunications et de technologie doivent être développées pour répondre aux besoins essentiels de l'économie numérique, notamment du commerce électronique. Le développement d'infrastructures culturelles et sociales complètes et modernes est également essentiel.

Il a appelé à mettre l'accent sur l'amélioration du bien-être matériel et spirituel et de la santé de la population, ainsi que sur la concrétisation des tâches et des solutions pour mettre en œuvre efficacement la politique visant à lier étroitement la croissance économique au progrès et à l'équité sociale, et au développement humain global.

Tô Lâm a souligné l'importance de donner la priorité à la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Bureau politique sur les avancées en matière de développement de l'éducation et de la santé publique, tout en œuvrant à la modernisation des modèles organisationnels et des mécanismes de gestion du développement social et en répondant efficacement aux nouveaux enjeux sociaux.

Parallèlement, il est essentiel de continuer à consolider et à renforcer la défense nationale, à assurer la sécurité nationale et à maintenir l'ordre public et un environnement pacifique et stable pour le développement national.

Enfin, le secrétaire général a également insisté sur l'amélioration de l'efficacité des affaires étrangères, notamment de la diplomatie économique, afin de promouvoir la position et le prestige du Vietnam.

