Promotion de la recherche médicale au Vietnam et mise en lumière des travaux de scientifiques

La cinquième édition du Prix Alexandre Yersin 2025-2026 est officiellement lancée. Elle récompensera des publications médicales exceptionnelles dirigées par des chercheurs en médecine vietnamiens.

>> Le 159e anniversaire du docteur Alexandre Yersin célébré

HELVIETMED/CVN

La première édition a été organisée en 2017-2018, avec une cérémonie de remise des prix à Hô Chi Minh-Ville en juillet 2018. Ce prix a depuis vu la participation de nombreuses équipes de recherche venues de tout le Vietnam, a connu un succès gratifiant et a généré une importante couverture médiatique.

Hommage à Alexandre Yersin

Le Prix Alexandre Yersin a été créé par HELVIETMED, une association médicale suisse-vietnamienne, et organisé en collaboration avec le Consulat général de Suisse à Hô Chi Minh-Ville. Ce prix est nommé en l'honneur d'Alexandre Yersin (1863-1943), médecin et bactériologiste d'origine suisse qui fut un grand pionnier de la recherche médicale au Vietnam.

HELVIETMED est une association suisse à but non lucratif et humanitaire, fondée en 2011 par des médecins d'origine vietnamienne, qui vise à promouvoir la coopération entre les institutions et les individus suisses et vietnamiens dans les domaines de la santé, de la formation médicale et de la recherche. L'association soutient également les étudiants en médecine défavorisés au Vietnam à travers des bourses et du mentorat.

Un objectif noble

L'objectif principal du Prix Alexandre Yersin est d'encourager les chercheurs en médecine du Vietnam à apporter une contribution significative à la littérature médicale. C'est pourquoi le comité scientifique, composé de neuf membres de renommée internationale originaires de Suisse, de France et d'Australie, est très intéressé par les articles publiés dans des revues médicales de renommée internationale.

La date limite de soumission est le 29 mars 2026. Des informations détaillées sur le Prix Alexandre Yersin sont disponibles sur le site Helvietmed.org ou en contactant le Consulat général de Suisse à Hô Chi Minh-Ville.

HELVIETMED Boulevard de Pérolles 10

CH-1700 Fribourg - Confédération helvétique

Consulat général de Suisse à Hô Chi Minh-Ville Tour Bitexco 37e étage 2 Hai Triêu, Quartier Saigon, Hô Chi Minh-Ville Tél : +84 28 62 99 12 00

Comité scientifique

Professeur Tuan V. NGUYEN, Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, Australie

Professeur Anh-Tuan DINH-XUAN, Université Paris-Descartes, France

Professeur Émérite Nu Viet VU, Université de Genève, Suisse

Professeur Émérite Ezio GIACOBINI, Université de Genève, Suisse

Professeur Émérite Jean-Pierre KRAEHENBUHL, PDG de la Fondation Santé Sciences et e-formation, Lausanne, Suisse

Professeur Uyen HUYNH-DO, Hôpital universitaire de Berne, Suisse

Professeur Liem-Binh LUONG-NGUYEN, Hôpital Universitaire Cochin, Paris, France

Docteur Vincent VINH-HUNG, CHU de Martinique, France

Docteur Quan-Vinh NGUYEN, Fribourg, Suisse.

Hervé Fayet/CVN