Le Vietnam dépasse son objectif annuel de logements sociaux

Selon les statistiques publiées par le ministère de la Construction, le Vietnam avait achevé 102.633 logements sociaux à la fin de l’année 2025, soit 102% de l’objectif fixé par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Ce résultat porte à 62% le taux d’exécution du vaste programme national visant la construction d’un million d’appartements sur la période 2021-2030.

À ce jour, 698 projets de logements sociaux sont en cours de déploiement à travers le pays, représentant un volume total de plus de 657.000 appartements. Dans le détail, 193 projets, totalisant 169.143 logements, ont déjà été livrés, tandis que 200 autres sont actuellement en phase de construction. Pour la seule année 2025, 90 nouveaux projets ont été lancés, venant enrichir l’offre de plus de 95.600 logements sociaux.

Dix-neuf localités ont atteint ou dépassé leurs objectifs annuels. À titre d’exemple, Hai Phong a livré 13 147 logements, soit 23% de plus que l’objectif ; Bac Ninh a achevé plus de 19.100 logements, dépassant le plan de 20% ; tandis que Thai Nguyên a réalisé plus de 4.200 logements, soit près de quatre fois l’objectif assigné. Les deux principales métropoles du pays, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ont respectivement atteint 110% et 100% de leurs objectifs annuels.

D’autres localités, dont Dà Nang, Cân Tho, Nghê An, Phu Tho, Hung Yên et Quang Ninh, ont enregistré des taux de réalisation supérieurs de 10 à 75% aux prévisions.

Cependant, le ministère de la Construction note que 12 localités n'ont pas été en mesure d'atteindre leurs cibles, citant notamment Lâm Dông, Gia Lai, Dak Lak ou Lang Son. La province de Hà Tinh, en particulier, n'a achevé aucune unité au cours de l'année.

Selon le ministère de la Construction, ces retards sont principalement attribués à un manque d'implication de certaines autorités locales, à l'absence de budget pour la libération des terrains et les infrastructures techniques ainsi qu'à la localisation inadéquate de certains sites, trop éloignés des centres. Par ailleurs, des prix de vente jugés encore élevés dans certains projets et l'émergence de pratiques de courtage illicites ont été identifiés.

Photo : VNA/CVN

Pour la phase 2026-2030, le ministère de la Construction entend accélérer la cadence en s’appuyant sur de nouveaux mécanismes juridiques destinés à débloquer le foncier et les capitaux. Une priorité particulière est accordée à la création urgente d’un Fonds national du logement, appelé à jouer un rôle central dans la mobilisation et la pérennisation des flux financiers, la gestion du parc immobilier et la garantie que ces logements abordables bénéficient effectivement aux publics éligibles, contribuant ainsi à la stabilité du marché et au bien-être social.

VNA/CVN