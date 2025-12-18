Le président de l'AN exhorte les journalistes à refléter la vision stratégique du corps législatif

La 4 e cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur l'Assemblée nationale et les Conseils populaires (Prix Diên Hông) s'est tenue le 18 décembre à Hanoï.

Cet événement politico-culturel majeur s'inscrit dans le cadre des activités commémorant le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales de l'Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946-2026).

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que l'année 2025 avait été marquée par des décisions majeures et historiques du Parti et de l'État. Malgré un contexte international complexe et de graves catastrophes naturelles survenues dans plusieurs régions, le Vietnam a maintenu la stabilité macroéconomique, maîtrisé l'inflation, enregistré des progrès socio-culturels notables, renforcé la défense et la sécurité, approfondi son intégration internationale et obtenu des résultats importants, voire sans précédent, dans la lutte contre la corruption et le gaspillage, ainsi que l'édification du Parti et du système politique.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait poursuivi en 2025 le renouvellement de son organisation et de ses méthodes de travail, en réagissant avec souplesse aux exigences de la réalité.

L'Assemblée nationale a examiné, débattu, adopté et décidé d'un volume de travaux considérable et a organisé pour la première fois avec succès le Forum sur l'élaboration des lois et le Forum sur les activités de supervision, affirmant un profond renouvellement de la réflexion en matière d'élaboration et d'application des lois et une approche plus démocratique, transparente et responsable. La transformation numérique, l'application des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle ont également commencé à produire des résultats concrets.

Évoquant le Prix Diên Hông, placé cette année sous le thème "80 ans de l'Assemblée nationale du Vietnam", Trân Thanh Mân a salué la forte participation de la presse et la qualité des œuvres journalistiques soigneusement élaborées, innovantes et créatives, ayant un large impact dans la vie sociale.

Il s'est dit convaincu qu'en 2026, les journalistes continueront de cultiver leur passion pour le métier, leur sens des responsabilités et leur courage professionnel, en offrant des informations objectives et plurielles. Il a souligné le rôle de la presse dans l'accompagnement de l'Assemblée nationale, la diffusion opportune et complète de ses activités, ainsi que dans la mise en lumière des insuffisances dans l'élaboration et l'application des lois.

En particulier, Trân Thanh Mân a également appelé les médias à diffuser avec force la nouvelle détermination et le nouvel élan au sein de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et dans la préparation des élections des députés de l'Assemblée nationale de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, tout en continuant de refléter les innovations dans les activités de l'Assemblée nationale.

