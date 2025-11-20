Gaza : plus de 10.000 enfants vaccinés en huit jours contre diverses maladies

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) espère vacciner plus de 40.000 enfants contre diverses maladies dans le cadre d'une campagne lancée le 9 novembre, alors que plus de 10.000 d'entre eux ont déjà pu l'être.

"L'OMS et ses partenaires ont vacciné plus de 10.000 enfants âgés de moins de trois ans à Gaza au cours des 8 premiers jours d'une campagne de vaccination lancée le 9 novembre et prolongée jusqu'à ce samedi", a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi 20 novembre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X.

"L'objectif de la campagne est d'atteindre plus de 40.000 enfants", a-t-il indiqué.

Il précise que la campagne est menée en collaboration avec l'Unicef, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) et le ministère de la Santé opérant à Gaza sous le contrôle du Hamas.

L'objectif est de protéger ces enfants contre "la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la tuberculose, la poliomyélite, le rotavirus et la pneumonie".

Les phases deux et trois de la campagne sont prévues en décembre et en janvier prochain.

Le chef de l'OMS se dit "encouragé de voir que le cessez-le-feu continue de tenir, car il permet à l'OMS et à ses partenaires d'intensifier les services de santé essentiels à travers Gaza et de soutenir le rééquipement et la reconstruction nécessaires de son système de santé dévasté".

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté lundi une résolution endossant le plan du président américain Donald Trump, qui a permis la mise en place le 10 octobre d'un cessez-le feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

La trêve a déjà été marquée par plusieurs accès de violences dans le territoire palestinien dévasté par plus de deux ans d'hostilités déclenchées par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.221 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Plus de 69.500 Palestiniens ont été tués par la campagne militaire israélienne de représailles, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués mais ses données indiquent que plus de la moitié des morts sont des mineurs et des femmes.

