80e anniversaire de la Fête nationale

Promouvoir la coopération entre les Partis communistes de Grande-Bretagne et du Vietnam

La vice-présidente du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Hà Thi Nga, a reçu ce mardi 2 septembre à Hanoï Robert Griffiths, secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne (CPGB), à l’occasion de sa participation à la célébration du 80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

>> Les partis communistes du Vietnam et du Royaume-Uni resserrent leurs relations

>> Une vice-ministre des Affaires étrangères reçoit le Pdg de Jadestone Energy Plc

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni misent sur le ciel et le rail

Photo : VNA/CVN

Hà Thi Nga a souligné qu’au cours des 80 dernières années, depuis que le Président Hô Chi Minh a proclamé l’indépendance du pays sur la place historique de Ba Dinh, le Vietnam a connu des changements spectaculaires et impressionnants, avant d’affirmer que ces acquis étaient le fruit des efforts inlassables du peuple vietnamien et de la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam.

Elle a également souligné l’importance du soutien précieux de la communauté internationale, des peuples épris de paix et de justice à travers le monde, notamment celui du CPGB et du peuple britannique progressiste, qui ont toujours soutenu le Vietnam, aussi bien durant les deux grandes guerres de libération nationale que dans la période actuelle de construction et de défense du pays.

Elle s’est dite convaincue que, grâce au soutien constant des amis internationaux, le Vietnam continuerait à réaliser de nouveaux progrès vers son objectif de développement prospère, apportant bien-être et bonheur à l’ensemble de son peuple.

Elle a exprimé le souhait que le CPGB continuerait d’accompagner le Vietnam, en partageant ses expériences et en renforçant la coopération amicale non seulement entre les deux Partis, mais aussi entre les deux pays dans leur ensemble.

Elle a également exprimé sa confiance dans le fait que, sous la direction du camarade Robert Griffiths, les relations d’amitié et de coopération entre les deux Partis et les deux États seraient renforcées et approfondies, contribuant à partager avec le Vietnam des expériences précieuses pour atteindre ses objectifs stratégiques et entrer dans une nouvelle ère de développement national.

Pour sa part, Robert Griffiths a exprimé sa joie et son émotion de se trouver à Hanoï et d’assister aux cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre. Il a souligné avoir ressenti l’enthousiasme et le patriotisme profond du peuple vietnamien à travers les événements solennels.

Il a déclaré que non seulement les communistes britanniques, mais aussi les communistes du monde entier, s’inspiraient de l’histoire de lutte héroïque du peuple vietnamien et de sa solidarité indéfectible.

Il a qualifié cette histoire de source d’inspiration durable pour les forces progressistes et révolutionnaires à l’échelle internationale.

VNA/CVN