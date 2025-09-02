Le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine termine sa visite officielle au Vietnam

Zhao Leji, membre du Comité permanent du Politburo et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, a terminé mardi 2 septembre sa visite officielle au Vietnam. Il a assisté aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, et a coprésidé la première réunion du Comité de coopération parlementaire.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, Zhao Leji a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président vietnamien, Luong Cuong. Il a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, avec qui il a coprésidé la première réunion du Comité de coopération parlementaire Vietnam - Chine.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur gratitude au Comité central du Parti communiste chinois et au président Xi Jinping pour la délégation de haut rang de Zhao Leji aux commémorations de Hanoï, ainsi que pour la participation d'une délégation militaire chinoise aux défilés.

Ils ont félicité la Chine pour ses réalisations en matière de développement et ont réaffirmé qu'en tant que "bons voisins, bons amis, bons camarades et bons partenaires", le Vietnam est convaincu que le Parti, l'État et le peuple chinois atteindront avec succès les objectifs du XXe Congrès national du Parti communiste chinois, en réalisant dans les délais l'"Objectif du deuxième centenaire" et en consolidant sa position de pays socialiste moderne et prospère, contribuant ainsi à la paix et au développement régionaux et mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Zhao Leji a félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leurs victoires historiques dans la cause de la libération nationale, de la réunification et du développement, et a exprimé ses meilleurs vœux pour le XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien, inaugurant une nouvelle ère pour le peuple vietnamien.

Les deux parties ont convenu de l'importance stratégique des relations Vietnam - Chine dans la politique étrangère de chaque pays.

Lors de la première réunion du Comité de coopération, les deux parties ont souligné l'importance de ce nouveau mécanisme bilatéral, qui reflète la coopération étroite et efficace entre les organes législatifs et constitue une plateforme essentielle pour le partage d'expériences et le renforcement des liens parlementaires, à l'appui d'une coopération globale entre les deux pays.

VNA/CVN