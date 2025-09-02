Le président cubain conclut avec succès sa visite d'État au Vietnam

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et son épouse, Lis Cuesta Peraza, ont quitté Hanoï le 2 septembre, concluant avec succès leur visite d'État au Vietnam, du 31 août au 2 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du pays hôte, Tô Lâm, et de son épouse.

Au cours de cette visite, le dirigeant cubain et la délégation de haut niveau ont déposé des gerbes de fleurs au mausolée du président Hô Chi Minh et ont déposé des fleurs devant la statue du héros national José Martí à Hanoï. Ils ont également assisté au 80e anniversaire de la Révolution d'août et à la Fête nationale du Vietnam.

Au cours de sa visite Miguel Díaz-Canel Bermúdez s'est entretenu avec le secrétaire général Tô Lâm. Les deux parties ont été informées de la situation dans leurs pays respectifs, ont convenu de lignes directrices et de mesures visant à consolider et à développer l'amitié particulière et traditionnelle entre le Vietnam et Cuba, et ont abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Tô Lâm a souligné l'importance particulière de cette visite, qui coïncide avec l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba, marquant le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Elle constituera une étape importante et un puissant élan pour consolider et approfondir la solidarité traditionnelle, l'amitié particulière et la coopération globale entre les deux pays.

Il a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude pour la solidarité et le précieux soutien que les dirigeants Fidel Castro et Raúl Castro, ainsi que des générations de dirigeants du Parti et de l'État et le peuple cubain, ont constamment apporté au Vietnam durant la lutte pour la libération nationale et dans la cause actuelle de la défense et du développement nationaux.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez a félicité le peuple vietnamien pour les importantes réalisations socio-économiques et diplomatiques récemment obtenues sous la direction avisée du PCV, qui créent un nouvel élan et renforcent le rôle et le prestige du pays indochinois dans la région et sur la scène internationale.

Il s'est dit confiant que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, et fort de près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau), le Vietnam entrera bientôt dans une nouvelle ère de développement et atteindra avec succès les objectifs fixés pour 2030 et 2045.

Il a affirmé que les réalisations du peuple vietnamien au cours de 80 années de construction et de défense nationales constituent une grande source d'encouragement et d'inspiration pour le peuple cubain.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits des liens solides et en constante expansion entre leurs pays, notamment suite à la visite d'État à Cuba du secrétaire général et président Tô Lâm en septembre 2024.

Ils ont souligné que les échanges réguliers de délégations, notamment à haut niveau, ont été efficacement maintenus, tandis que les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises ont étroitement coordonné la mise en œuvre des accords.

Les deux parties ont convenu que les relations bilatérales ont progressé de manière plus durable et plus concrète, fondées sur un esprit de partenariat, de coopération et de développement.

Dans ce contexte, ils ont convenu de la nécessité de consolider et de renforcer la confiance politique et la coordination stratégique, en maintenant les visites de haut niveau et le dialogue par tous les canaux.

Lors de la rencontre entre le dirigeant cubain et le président Luong Cuong, les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à approfondir les relations exemplaires entre le Vietnam et Cuba, fondées par le Président Hô Chi Minh et Fidel Castro Ruz, et cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Ils ont convenu de renforcer les contacts de haut niveau à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, de promouvoir les mécanismes de coopération entre les deux Partis et les deux pays, et de poursuivre leurs consultations, leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Ils ont convenu d'intensifier les échanges et la coopération entre les organisations politiques et sociales, les associations, les entreprises et les populations des deux pays, ainsi que de promouvoir l'éducation et la sensibilisation des nouvelles générations à la tradition de l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba.

Par ailleurs, lors de sa réception du président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a affirmé que Hanoï continuerait de mettre en œuvre des mesures concrètes pour soutenir La Havane, notamment dans les projets agricoles contribuant à la sécurité alimentaire, ainsi que dans des secteurs clés tels que l'énergie et les biotechnologies.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, d'accroître l'efficacité des mécanismes existants et de développer la coopération culturelle et les échanges interpersonnels, notamment dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba 2025.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à coordonner leurs positions au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, et à renforcer les liens entre les organisations sociales et les collectivités locales des deux pays.

Le président cubain a également rencontré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, qui a assuré que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait de renforcer sa coopération avec son homologue cubain par le biais de visites et de contacts de haut niveau, de la préparation de la deuxième réunion du Comité interparlementaire Vietnam - Cuba, du renforcement des liens entre les collectivités locales et les groupes d'amitié parlementaire, et de la coordination au sein des forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP).

Dans le cadre de son voyage au Vietnam, le président l'Assemblée nationale et son épouse ont participé à une cérémonie solennelle organisée pour commémorer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Avant l'événement, les délégués ont visité une exposition de photos et visionné un documentaire retraçant les étapes marquantes de la relation d'amitié traditionnelle, de solidarité particulière et de coopération globale entre le Vietnam et Cuba au cours des 65 dernières années.

À cette occasion, le Vietnam et Cuba ont publié une Déclaration commune sur le renforcement des relations historiques de fraternité et de coopération intégrale.

La visite d'État du dirigeant cubain au Vietnam a réaffirmé une fois de plus que la solidarité entre les deux pays continue d'être un phare éclairant le chemin de la coopération et du développement pour les intérêts légitimes de chaque nation, contribuant aux efforts communs pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

