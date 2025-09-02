Fête nationale

Le Vietnam et la Palestine renforcent leurs liens d'amitié et de coopération

Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des affaires intérieures, a reçu le 2 septembre Azzam Najib Mustafa AL-Ahmad, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

>> Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Palestine

>> Renforcer les relations amicales entre le Vietnam et la Palestine

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, Phan Dinh Trac a chaleureusement accueilli la délégation de haut rang de l'OLP, conduite par Azzam Najib Mustafa AL-Ahmad, qui a participé aux commémorations du 80e anniversaire du triomphe de la Révolution d'août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), un événement d'une importance particulière pour le pays hôte.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance aux relations amicales traditionnelles avec la Palestine et l'OLP. Ces relations, nouées durant les jours difficiles de la lutte, ont été mises à l'épreuve par le temps et doivent être préservées, développées et transmises aux générations futures, a-t-il affirmé.

Abordant les réalisations socio-économiques, les orientations de développement, les priorités et les réformes innovantes du Vietnam, il a indiqué que le pays indochinois ambitionne de devenir un État industrialisé moderne à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045.

Concernant la situation régionale, le responsable a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la juste lutte du peuple palestinien et de la solution à deux États, fondée sur le droit international et les résolutions pertinentes des Nations unies.

En tant que pays ayant connu la guerre, le Vietnam comprend la valeur de la paix et de l'indépendance. C'est pourquoi il exprime sa préoccupation face au conflit prolongé qui menace la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il appelle toutes les parties concernées à conclure rapidement un accord de cessez-le-feu et à rechercher une solution durable à long terme à la question palestinienne, a-t-il souligné.

Pour sa part, le visiteur a salué les grandes réalisations récentes du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens en matière de développement socio-économique, affirmant que ces succès constituent une source d'inspiration inépuisable pour les générations de dirigeants et le peuple palestinien.

Le Secrétaire général de l'OLP a souligné que, fort de l'expérience d'une nation ayant traversé une lutte difficile et ayant remporté de nombreux succès importants en matière de développement, le Vietnam affirme de plus en plus sa position, sa voix et son prestige sur la scène internationale.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir et à transformer les relations étroites et loyales entre les deux pays, les deux partis et les deux peuples en activités de coopération concrètes et efficaces.

Par conséquent, les deux parties continuent d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux.

Ils ont également appelé à renforcer les liens entre le Parti communiste vietnamien et l'Organisation de libération de la Palestine, ainsi qu'à intensifier les échanges interpersonnels et entre les délégations et les partenariats entre les deux nations.

VNA/CVN