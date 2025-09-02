Fête nationale

Le Vietnam et le Venezuela convenus de renforcer davantage leur coopération

Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu ce mardi 2 septembre à Hanoï, Jesús Faria, vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), en visite au Vietnam, à la tête d'une délégation du PSUV et du gouvernement vénézuélien pour participer aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre (1945-2025).

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a chaleureusement salué le retour au Vietnam du camarade Jesús Faria et a hautement apprécié la participation d'une délégation de haut niveau du PSUV et du gouvernement du Venezuela aux cérémonies marquant ces deux événements historiques importants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Il a souligné que cette présence constituait un encouragement significatif et témoignait de la solidarité étroite entre les deux Partis ainsi que du précieux soutien du Parti, de l’État et du peuple vénézuéliens à l’égard de l’œuvre de défense et de construction nationale du peuple vietnamien.

Il a salué les développements positifs dans les relations bilatérales ces dernières années et a proposé de renforcer davantage les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux à travers les canaux du Parti, de l’État, de l'Assemblée et des peuples.

Il a suggéré de mettre en œuvre de manière efficace les mécanismes de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, ainsi que la Commission intergouvernementale et les accords déjà signés entre les deux Partis, États et gouvernements.

Il a également encouragé la facilitation de l’accès au marché pour les produits phares des deux pays, dans le but d’augmenter le commerce bilatéral, ainsi que de promouvoir les investissements dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de l’agriculture et des matériaux de construction.

Pour sa part, Jesús Faria, s’est dit heureux de revenir au Vietnam à l’occasion de cette célébration solennelle. Il a adressé ses plus chaleureuses félicitations au PCV, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, saluant les grandes réalisations socio-économiques et diplomatiques du Vietnam ces derniers temps.

Il s’est dit profondément impressionné par l’atmosphère solennelle, la participation massive de la population et l’accueil chaleureux réservé à la délégation.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé sa profonde admiration pour la glorieuse histoire de lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, ainsi que pour le Président Hô Chi Minh, le PCV et le peuple vietnamien héroïque. Il a souligné que le Vietnam était un exemple éclatant et une source d’inspiration pour les mouvements révolutionnaires progressistes dans le monde.

Il a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur solidarité et leur soutien précieux à l’égard du peuple vénézuélien. Il a affirmé que le Venezuela considérait le Vietnam comme un partenaire important et restait déterminé à renforcer davantage les relations bilatérales afin de contribuer efficacement au développement de chaque pays.

À cette occasion, les deux parties sont convenues de continuer à intensifier l’échange d’expériences entre les deux Partis, et de promouvoir une coopération pratique et efficace dans le cadre des organisations internationales et des forums multilatéraux.

VNA/CVN