Le président Luong Cuong en Chine pour commémorer la victoire sur le fascisme

Le président Luong Cuong et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à Pékin le 2 septembre au soir, entamant un voyage de trois jours pour assister à une cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme et participer à des activités bilatérales en Chine.

Photo : VNA/CVN

Ce voyage de travail est effectué à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

Le président et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Pékin par le ministre chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, Wang Xiaoping ; Yan Aoshuang, membre du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et directeur adjoint du Comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Pékin ; He Wei, ambassadeur de Chine au Vietnam ; et Pham Thanh Binh, ambassadeur du Vietnam en Chine.

La célébration du 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme est un événement d'envergure mondiale. Il commémore non seulement une étape historique, mais réaffirme également les valeurs fondamentales qui ont façonné l'ordre international moderne : la paix, l'indépendance, la souveraineté, la coopération sur un pied d'égalité et le développement partagé.

La présence du président Luong Cuong à cet événement réaffirme la politique étrangère du pays, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la multilatéralisation, ainsi que sur une intégration mondiale proactive, globale, étendue et efficace, tout en contribuant activement et de manière constructive à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le chef de l'État vietnamien participera à des activités bilatérales au cours de son voyage. Il devrait s'entretenir et rencontrer des dirigeants chinois clés afin de renforcer la confiance politique et de promouvoir une coopération pratique mutuellement avantageuse. Il rencontrera également des dirigeants d'autres pays et organisations internationales présents à la commémoration.

Les échanges de haut niveau, via divers canaux, se sont intensifiés depuis début 2025, marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (le 18 janvier) et contribuant à consolider la confiance politique et les fondements des liens entre partis et entre États.

Le commerce bilatéral a atteint 205,2 milliards de dollars en 2024 et 136,5 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025. Le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le quatrième au niveau mondial, derrière les États-Unis, le Japon et la République de Corée.

La Chine s'est imposée comme un investisseur majeur au Vietnam, avec un investissement direct étranger (IDE) cumulé de 31,26 milliards de dollars répartis sur 5.195 projets à fin janvier 2025, se classant sixième sur 149 investisseurs étrangers. En 2024, la Chine était en tête avec 955 nouveaux projets et se classait troisième avec 4,73 milliards de dollars de capitaux engagés, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Au cours des sept premiers mois de 2025, la Chine a été en tête des approbations de nouveaux projets avec 695 et s'est classée deuxième en termes de capital enregistré avec 2,27 milliards de dollars, derrière Singapour.

VNA/CVN