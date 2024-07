L'Australie apprécie les contributions du SG Nguyên Phu Trong aux relations entre les deux pays

Selon la division média du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), le gouvernement australien apprécie la chaleur et la sincérité du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, à l'égard des relations entre le Vietnam et l'Australie.

L'Australie a eu l'honneur d'accueillir le secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2008, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale vietnamienne. En 2023, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également accueilli chaleureusement le gouverneur général australien de l'époque, David Hurley, et le Premier ministre Anthony Albanese, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie.

L'élévation des relations entre l'Australie et le Vietnam au niveau de partenariat stratégique intégral n'aurait pas été possible sans le soutien et le leadership personnels du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Ce partenariat stratégique intégral a marqué un tournant, reflétant l’agenda ambitieux des deux pays en matière de changement climatique et de durabilité, de transformation numérique et d'innovation, de défense et de sécurité, d'économie et de commerce ainsi que d'éducation.

L'Australie et le Vietnam ont construit un partenariat durable depuis plus de cinq décennies, basé sur la confiance et le respect mutuels, les relations entre les peuples et une vision commune d'une région indo-pacifique de paix, de stabilité et de prospérité.

Le leadership et les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations entre l'Australie et le Vietnam contribueront à garantir que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays continue de se renforcer à l'avenir.

