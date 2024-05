L’Assemblée nationale va discuter aujourd’hui de trois projets de loi

>> Les députés de l'Assemblée nationale discutent aujourd'hui de deux projets de loi

>> L'Assemblée nationale va démettre le poste de ministre de la Police

>> Pour le développement des zones habitées par des minorités ethniques

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Vendredi matin 24 mai, après avoir écouté un rapport concernant le projet de loi sur les archives (modifiée), les députés va en discuter.

Vendredi après-midi 24 mai, ils vont discuter en groupes du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les gardes, du projet de loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifiée).





VNA/CVN