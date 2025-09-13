Le bazar culturel et gastronomique de l’ASEAN 2025 met à l’honneur la diversité et la solidarité régionale

Les ambassades des pays membres de l’ASEAN au Cambodge ont organisé, le 13 septembre à Phnom Penh, le bazar culturel et gastronomique de l’ASEAN 2025 au siège de l’ambassade de Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel vise à valoriser la diversité culturelle, culinaire et traditionnelle de l’Asie du Sud-Est, tout en favorisant les échanges entre les peuples et en renforçant la solidarité régionale.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur de Malaisie au Cambodge, Shaharuddin Onn, a souligné que ce bazar n’était pas seulement une activité sociale, mais également une manifestation symbolique reflétant l’union, la cohésion et la coopération - valeurs fondamentales de l’ASEAN, notamment face aux défis actuels.

Il a rappelé que le thème de la présidence malaisienne de l’ASEAN 2025 est "Inclusive et durable", marqué par l’adhésion du Timor-Leste en octobre et le 10e anniversaire de la création de la Communauté de l’ASEAN, affirmant ainsi une région à la fois diversifiée et unie autour de trois piliers : politique-sécurité, économie et socio-culturel.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Prak Sokhonn, a déclaré que ce bazar illustre bien les caractéristiques de l’ASEAN, où les nations, malgré la diversité de leurs traditions et langues, se rassemblent comme une famille, renforçant ainsi compréhension mutuelle et cohésion communautaire.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a rappelé que cet événement annuel des ambassades de l’ASEAN vise à consolider l’esprit de solidarité et à présenter la culture de la région aux amis cambodgiens et internationaux.

Cette année, chaque ambassade a présenté deux stands culturels et gastronomiques ainsi que des spectacles artistiques. La délégation vietnamienne a proposé des représentations culturelles, des produits et des plats traditionnels tels que bánh xèo, chả et nem, qui ont attiré de nombreux visiteurs.

VNA/CVN