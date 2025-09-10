Rapport de l'UOB

Le Vietnam en tête de l'ASEAN en matière de confiance des consommateurs

Les principales économies de l'ASEAN ont continué de faire preuve de résilience malgré un environnement macroéconomique incertain. Le Vietnam se distingue comme le marché le plus optimiste de la région, selon une enquête récemment publiée par United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Selon l'étude UOB ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, l'indice d’Étude sur le sentiment des consommateurs de l'ASEAN (ASEAN Consumer Sentiment Study)a progressé d'un point par rapport à l'année dernière pour atteindre 54. L'étude, menée auprès de 5 000 personnes interrogées en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam, a révélé que le Vietnam se classait en tête de la région avec 67 points, en hausse de trois points par rapport à l'année dernière.

Plus de la moitié des consommateurs d'Asie du Sud-Est se montrent optimistes quant à l'avenir de leur pays. Selon une enquête, 60% des répondants estiment que la situation économique est stable, 57% sont confiants dans la stabilité politique et 61% dans la stabilité sociale.

Le Vietnam se distingue par des scores particulièrement élevés, reflétant un fort optimisme national : 83% de ses habitants sont confiants dans l'économie, 82% dans la politique et 81% dans la société.

Selon le rapport, les portefeuilles électroniques et le scan-to-pay sont les méthodes de paiement numérique les plus populaires en Asie du Sud-Est. Les portefeuilles électroniques sont particulièrement dominants au Vietnam et en Indonésie.

En matière d'épargne, la majorité des consommateurs de l'ASEAN disposent d'un fonds d'urgence. En effet, 58% d'entre eux ont suffisamment d'économies pour couvrir leurs dépenses pendant au moins 3 à 6 mois. Toutefois, le Vietnam a enregistré un score légèrement inférieur, avec seulement 57% de sa population dans cette situation.

VNA/CVN