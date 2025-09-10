Le Vietnam en tête de l'ASEAN en matière de confiance des consommateurs

|Dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville.
Selon l'étude UOB ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, l'indice d’Étude sur le sentiment des consommateurs de l'ASEAN (ASEAN Consumer Sentiment Study)a progressé d'un point par rapport à l'année dernière pour atteindre 54. L'étude, menée auprès de 5 000 personnes interrogées en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam, a révélé que le Vietnam se classait en tête de la région avec 67 points, en hausse de trois points par rapport à l'année dernière.
Plus de la moitié des consommateurs d'Asie du Sud-Est se montrent optimistes quant à l'avenir de leur pays. Selon une enquête, 60% des répondants estiment que la situation économique est stable, 57% sont confiants dans la stabilité politique et 61% dans la stabilité sociale.
Le Vietnam se distingue par des scores particulièrement élevés, reflétant un fort optimisme national : 83% de ses habitants sont confiants dans l'économie, 82% dans la politique et 81% dans la société.
Selon le rapport, les portefeuilles électroniques et le scan-to-pay sont les méthodes de paiement numérique les plus populaires en Asie du Sud-Est. Les portefeuilles électroniques sont particulièrement dominants au Vietnam et en Indonésie.
En matière d'épargne, la majorité des consommateurs de l'ASEAN disposent d'un fonds d'urgence. En effet, 58% d'entre eux ont suffisamment d'économies pour couvrir leurs dépenses pendant au moins 3 à 6 mois. Toutefois, le Vietnam a enregistré un score légèrement inférieur, avec seulement 57% de sa population dans cette situation.
