L'ASEAN et l’Inde achèvent les préparatifs du 2e exercice maritime

Les forces navales des Philippines et de l’Inde ont achevé les préparatifs du 2 e exercice maritime ASEAN - Inde (AIME 2026), qui se tiendra du 28 septembre au 2 octobre dans les eaux au large des Philippines, sous la coprésidence des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Réunissant les forces navales de l’Inde et des pays membres de l’ASEAN, l’exercice aura pour thème "Ancrés dans la confiance, unis en mer". Les derniers préparatifs ont été finalisés lors de la conférence de planification finale, tenue récemment à Pasay, aux Philippines.

L’exercice vise à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime, la coordination et l’interopérabilité entre les participants, dans un contexte de complexification de l’environnement maritime régional.

L’AIME 2026 s’inscrit dans le cadre de l’Année de la coopération maritime ASEAN - Inde 2026. Il fait suite au premier exercice organisé en 2023 en Mer Orientale, qui avait réuni quelque 1.400 militaires à bord de neuf navires.

Selon la Marine philippine, la participation à l’AIME 2026 s’inscrit dans les efforts de Manille visant à renforcer la diplomatie de défense et la coopération maritime avec les pays de la région et l’Inde.

VNA/CVN