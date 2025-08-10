Turquie : manifestation en soutien aux Palestiniens à Istanbul

Des manifestants défilent pour exprimer leur soutien à Gaza dans une rue d'Istanbul, en Turquie, le 9 août 2025.

Des milliers de Turcs ont manifesté samedi 9 août pour dénoncer les attaques et le blocus israéliens dans la bande de Gaza.

Organisée par 15 organisations de la société civile dans le cadre d'une "Plateforme de soutien à la Palestine", la marche "Soyons l'espoir pour Gaza" a rassemblé les participants sur la place Beyazit après les prières du soir, avant de se diriger vers la célèbre mosquée Sainte-Sophie.

Xinhua/VNA/CVN